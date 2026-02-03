Bologna-Milan, Allegri: “Rabiot mi fa arrabbiare. Scudetto dipende da…”

Perché oggi anche belli esteticamente: "Non lo so. Abbiamo fatto una buona partita tecnicamente, abbiamo fatto una buona difesa, potevamo fare meglio in alcune situazioni di gioco. Abbiamo 50 punti, non bastano per niente, non ci vai da nessuna parte. Dobbiamo goderci questa vittoria, pensare alla sosta, che è molto importante per recuperare Pulisic e Rafa Leao, che hanno sofferto fisicamente in questa prima parte di stagione. Il bello della squadra è che tutti, sia i titolari sia chi entra, hanno fatto una bella partita. È normale ma è difficile lasciare dei giocatori fuori, ma con una partita a settimana qualcuno rimane un po' più sacrificato. L'obiettivo resta la Champions".