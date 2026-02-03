Bologna-Milan, Allegri: “Rabiot mi fa arrabbiare. Scudetto dipende da…”

Come sta Rafa Leao: "Lui e Pulisic vediamo se saranno a Pisa, credo di sì. Stasera, visto il risultato, ho preferito far riposare Rafa Leao, così magari accorciamo il recupero".
Come sta Saelemaekers: "Vediamo, ma Athekame ha fatto una buona partita".
Su Bartesaghi: "Fastidio, ma niente di che. Crampi".
Su Rabiot: "Ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, ma è cresciuto molto. Su di loro, lui e Modric, i compagni si appoggiano".
Analogie con gli anni bianconeri: "Difficile fare paragoni. Era importante vincere stasera per la classifica e per festeggiare il rinnovo di Maignan".
50 punti dopo 23 partite: le altre due volte, il Milan ha vinto lo Scudetto: "Eh, bisogna vedere quanti Scudetti ha vinto l'Inter dopo che era a 55 punti in 23 giornate. Noi pensiamo alla Roma".
