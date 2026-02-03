Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bologna-Milan, Allegri: “Rabiot mi fa arrabbiare. Scudetto dipende da…”

BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan, Allegri: “Rabiot mi fa arrabbiare. Scudetto dipende da…”

Bologna-Milan, Allegri: “Rabiot mi fa arrabbiare. Scudetto dipende da…” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Perché oggi anche belli esteticamente: "Non lo so. Abbiamo fatto una buona partita tecnicamente, abbiamo fatto una buona difesa, potevamo fare meglio in alcune situazioni di gioco. Abbiamo 50 punti, non bastano per niente, non ci vai da nessuna parte. Dobbiamo goderci questa vittoria, pensare alla sosta, che è molto importante per recuperare Pulisic e Rafa Leao, che hanno sofferto fisicamente in questa prima parte di stagione. Il bello della squadra è che tutti, sia i titolari sia chi entra, hanno fatto una bella partita. È normale ma è difficile lasciare dei giocatori fuori, ma con una partita a settimana qualcuno rimane un po' più sacrificato. L'obiettivo resta la Champions".

LEGGI ANCHE

Come sta Rafa Leao: "Lui e Pulisic vediamo se saranno a Pisa, credo di sì. Stasera, visto il risultato, ho preferito far riposare Rafa Leao, così magari accorciamo il recupero".

Come sta Saelemaekers: "Vediamo, ma Athekame ha fatto una buona partita".

Su Bartesaghi: "Fastidio, ma niente di che. Crampi".

Su Rabiot: "Ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, ma è cresciuto molto. Su di loro, lui e Modric, i compagni si appoggiano".

Analogie con gli anni bianconeri: "Difficile fare paragoni. Era importante vincere stasera per la classifica e per festeggiare il rinnovo di Maignan".

50 punti dopo 23 partite: le altre due volte, il Milan ha vinto lo Scudetto: "Eh, bisogna vedere quanti Scudetti ha vinto l'Inter dopo che era a 55 punti in 23 giornate. Noi pensiamo alla Roma".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Bologna, Italiano dopo la sconfitta col Milan: “Non riusciamo a fare due partite di fila...
Allegri: “Fortunato ad avere Modric e Rabiot. Dobbiamo guardare chi ci sta sotto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA