Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bologna, Italiano dopo la sconfitta col Milan: “Non riusciamo a fare due partite di fila di alto livello”

BOLOGNA-MILAN

Bologna, Italiano dopo la sconfitta col Milan: “Non riusciamo a fare due partite di fila di alto livello”

Bologna, Italiano dopo la sconfitta col Milan: “Non riusciamo a fare due partite di fila di alto livello” - immagine 1
Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Redazione

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Eravamo molto fiduciosi. Avevamo preparato bene la partita in settimana. Abbiamo approcciato bene però non stiamo riuscendo a fare due partite consecutive di alto livello, con la grande solidità che avevamo tempo fa. Ora ogni svarione ci costa caro. Ci dispiace non mettere insieme due partite complete. L'approccio mi è piaciuto e anche l'avvio del secondo tempo, noi ce l'abbiamo di rimanere in partita e abbiamo provato a mettere in difficoltà il Milan. Quello che mi preme dire è che non riusciamo a fare due partite di fila per bene e su questo dobbiamo lavorare".

LEGGI ANCHE

Sulle troppe palle gol concesse: "Oggi l'abbiamo preparata così. Sapevamo che loro sarebbero andati diretti sugli attaccanti. Eravamo consapevoli di affrontare un tipo di partita come questa. Soprattutto sui break e palla sopra ci facciamo trovare troppo impreparati. Nel momento in cui perdi la palla non si può che loro con una palla in verticale ci mettono in difficoltà".

La Supercoppa ha avuto un impatto emotivo? "Da lì che noi abbiamo perso un po' di brillantezza e solidità. Forse anche qualche certezza che a sprazzi abbiamo fatto a vedere, come a Como e col Celtic. Dobbiamo cercare di essere più attenti. Oggi ero molto fiducioso. Tra alti e bassi dobbiamo trovare un po' di equilibrio e tornare quelli che eravamo. Se ritroviamo la chiave, possiamo mettere tutto a posto".

Su Castro e Orsolini: "Devono fare di più? Si, è normale che ogni squadra abbia dei trascinatori. E' chiaro che i giocatori di qualità mettono a posto partite che non partono col piede giusto. Però, ripeto, stiamo andando a sprazzi e dobbiamo cercare di avere quella continuità che fa la differenza".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Allegri: “Fortunato ad avere Modric e Rabiot. Dobbiamo guardare chi ci sta sotto”
Bologna-Milan, Fofana parla della canzone virale su di lui e fissa l’obiettivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA