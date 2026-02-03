Sulle troppe palle gol concesse: "Oggi l'abbiamo preparata così. Sapevamo che loro sarebbero andati diretti sugli attaccanti. Eravamo consapevoli di affrontare un tipo di partita come questa. Soprattutto sui break e palla sopra ci facciamo trovare troppo impreparati. Nel momento in cui perdi la palla non si può che loro con una palla in verticale ci mettono in difficoltà".
La Supercoppa ha avuto un impatto emotivo? "Da lì che noi abbiamo perso un po' di brillantezza e solidità. Forse anche qualche certezza che a sprazzi abbiamo fatto a vedere, come a Como e col Celtic. Dobbiamo cercare di essere più attenti. Oggi ero molto fiducioso. Tra alti e bassi dobbiamo trovare un po' di equilibrio e tornare quelli che eravamo. Se ritroviamo la chiave, possiamo mettere tutto a posto".
Su Castro e Orsolini: "Devono fare di più? Si, è normale che ogni squadra abbia dei trascinatori. E' chiaro che i giocatori di qualità mettono a posto partite che non partono col piede giusto. Però, ripeto, stiamo andando a sprazzi e dobbiamo cercare di avere quella continuità che fa la differenza".
