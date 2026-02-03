Bologna-Milan, Fofana parla della canzone virale su di lui e fissa l’obiettivo

Youssouf Fofana , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan , partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul fatto che ultimamente sembrava triste: "A livello mentale sto sempre bene. È vero che penso alla mia partita quando gioco, gli altri pensieri non rimangono nella mia testa tutta la settimana. Ho sbagliato qualche partita, ma cerco sempre di fare meglio la prossima. Il campo mi è mancato, è un piacere essere tornato sul campo".