BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan, Fofana parla della canzone virale su di lui e fissa l’obiettivo

Bologna-Milan, Fofana parla della canzone virale su di lui e fissa l’obiettivo - immagine 1
Fofana, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul fatto che ultimamente sembrava triste: "A livello mentale sto sempre bene. È vero che penso alla mia partita quando gioco, gli altri pensieri non rimangono nella mia testa tutta la settimana. Ho sbagliato qualche partita, ma cerco sempre di fare meglio la prossima. Il campo mi è mancato, è un piacere essere tornato sul campo".

Cosa sentono in spogliatoio, se pensano di poter lottare per vincere: "L'obiettivo non è lottare contro qualcuno, ma di fare meglio dell'anno scorso. Noi cerchiamo di fare le cose per essere loro vicino, ma l'obiettivo è fare mrglio dell'anno scorso".

Sull'affetto dei tifosi che gli hanno anche dedicato una canzone: "Diciamo sì e no, perché l'affetto che ricevo è sui social, o a Milanello o a San Siro, quando vado in giro per Milano. Poi mi concentro sul gioco. La canzone non l'ho sentita".

Se guardano in alto: "Hanno un vantaggio su di noi. Contro le altre dobbiamo ancora giocarci contro. Dopo questa partita, possiamo dire che non è finita. Mancano ancora tante partite".

