Bologna-Milan, Rabiot: 'Staccare il quinto posto, poi penseremo a ...'

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Emiliano Guadagnoli
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul suo momento: "Penso di poter crescere ogni anno. A 30 anni stai bene, hai esperienza e la mentalità. Posso crescere ancora, mi alleno ogni giorno per migliorare. Non credo sia il migliore della mia carriera perché posso crescere ancora".

Sulla classifica del Milan: "L'obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro. Volevamo staccare la Roma ed è andata bene. Prima allunghiamo sul quinto posto e poi penseremo a chi sta sopra. Se stiamo tenendo aperto il campionato? Credo sia vero. Per ora restiamo concentrati sul nostro obiettivo che è tornare in Champions League".

Sull'arrivo al Milan: "C'è grande potenziale in questa squadra. Magari a livello tecnico non siamo i più forti, ma abbiamo altre qualità. E poi c'è il mister che ci sta dando qualcosa in più. Era difficile fare peggio dell'anno scorso. Stiamo facendo un ottimo lavoro".

