Bologna-Milan, Rabiot: 'Staccare il quinto posto, poi penseremo a ...'

Sulla classifica del Milan: "L'obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro. Volevamo staccare la Roma ed è andata bene. Prima allunghiamo sul quinto posto e poi penseremo a chi sta sopra. Se stiamo tenendo aperto il campionato? Credo sia vero. Per ora restiamo concentrati sul nostro obiettivo che è tornare in Champions League".