Non più tardi di due giorni fa si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, con il Milan che, di fatto, ha aperto la sessione il 2 gennaio con Niclas Füllkrug e l'ha chiusa il 2 febbraio con Alphadjo Cissè (si aggregherà ai rossoneri nella prossima stagione). Nel mezzo, qualche bel colpo per il Progetto Milan Futuro e il rinnovo di contratto di Mike Maignan, a cui a va dato enorme merito alla dirigenza per averlo condotto in porto. Un po' di meno, forse, per come si è evoluta la questione Jean-Philippe Mateta e per un altro paio di dinamiche apparse poco comprensibili dall'esterno. PROSSIMA SCHEDA
Milan, sul mercato più potere a Tare e Allegri: i cinque giocatori che possono portare in rossonero
Il calciomercato invernale si è appena concluso, ma ai piani alti di 'Casa Milan' si pensa già - in realtà da qualche settimana - a quello estivo. Un auspicio? Che lo prenda in mano il direttore sportivo Igli Tare: ha degli obiettivi ben precisi