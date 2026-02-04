Ambrosini: 'Milan da scudetto? Non ancora, magari fra un paio di partite...'

"Il Milan ha giocato con grande serenità, trasmettendo sicurezza e forza, vittoria meritatissima. Mi ha ricordato il match contro l'Udinese, dopo il primo gol la partita era finita. Il Milan non ha l'urgenza di vincere il campionato, l'Inter si. Questo potrebbe essere un vantaggio per i rossoneri, ti fa entrare in campo con più leggerezza. Scudetto? Arriverà il momento in cui si guarderanno negli occhi e capiranno che ci si può provare. Ma quel momento non è ancora arrivato, magari fra un paio di partite, poi dai fari cominci a mettere la freccia. L'Inter ha spesso dimostrato di non reggere emotivamente un vantaggio del genere. Una vittoria dei nerazzurri nel derby sancirebbe la fine, ma una vittoria del Milan riavvicinerebbe anche le altre. Se Napoli e Juve continuano a fare punti possono avere delle possibilità".