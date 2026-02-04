Pianeta Milan
Ambrosini: “Milan da Scudetto? Non ancora, magari fra un paio di partite …”

Durante l'ultima puntata di 'Elastici', l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato la prestazione del Milan contro il Bologna e ha detto la sua sulla lotta scudetto con l'Inter
Il match del Dall'Ara ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri: il Milan ha sconfitto il Bologna per 3-0 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, decisive le reti di Loftus-Cheek al 20', Nkunku su rigore al 39' e Rabiot al 48', bravo ad approfittare di un errore di Miranda nella rimessa laterale. La squadra di Allegri rimane agganciata all'Inter, cinque punti di distacco tra le due squadre. Lo snodo decisivo della stagione potrebbe essere proprio il derby, in programma l'8 marzo a San Siro.

Massimo Ambrosini, ex calciatore, oggi opinionista, è intervenuto a 'Elastici', podcast di 'Cronache di Spogliatoio', al termine di Bologna-Milan. L'ex Milan ha detto la sua sulla prestazione dei rossoneri e sul duello a distanza tra le due milanesi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Il Milan ha giocato con grande serenità, trasmettendo sicurezza e forza, vittoria meritatissima. Mi ha ricordato il match contro l'Udinese, dopo il primo gol la partita era finita. Il Milan non ha l'urgenza di vincere il campionato, l'Inter si. Questo potrebbe essere un vantaggio per i rossoneri, ti fa entrare in campo con più leggerezza. Scudetto? Arriverà il momento in cui si guarderanno negli occhi e capiranno che ci si può provare. Ma quel momento non è ancora arrivato, magari fra un paio di partite, poi dai fari cominci a mettere la freccia. L'Inter ha spesso dimostrato di non reggere emotivamente un vantaggio del genere. Una vittoria dei nerazzurri nel derby sancirebbe la fine, ma una vittoria del Milan riavvicinerebbe anche le altre. Se Napoli e Juve continuano a fare punti possono avere delle possibilità".

