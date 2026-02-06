Nella giornata di oggi, venerdì 06 febbraio 2026, svariati quotidiani sportivi e siti web hanno parlato del Milan di Allegri, complice anche, e soprattutto, la vittoria in trasferta contro il Bologna e l'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali da parte di Zlatan Ibrahimovic, ma non è tutto. Spazio anche al mercato. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA