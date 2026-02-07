Pianeta Milan
Milan, subito problemi per Cissè: sostituito in Catanzaro-Reggiana per infortunio

Milan, infortunio per Cissè durante Catanzaro-Reggiana: le ultime
Il nuovo acquisto del Milan Alphadjo Cissè si è infortunato durante Catanzaro-Reggiana. Ecco cosa è successo nel match di Serie B
Durante l'ultima sessione invernale di calciomercato il Milan ha rinforzato la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con un solo nuovo arrivo. Parliamo, ovviamente di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco è arrivato al Milan dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Catanzaro, infortunio per Cissè

Dopo l'ex Borussia Dortmund, il Milan ha chiuso un solo acquisto per la prima squadra, ma si tratta di un giocatore che si unirà ai rossoneri dalla prossima stagione. Parliamo di Alphadjo Cissè, acquistato dall'Hellas Verona per circa dieci milioni di euro, ma che finirà la stagione in corso al Catanzaro.

LEGGI ANCHE: Primavera 1, Milan-Lazio: malissimo Colombo e Lontani. Spicca Tartaglia, le pagelle

Nel pomeriggio, però, sono arrivate brutte notizie dallo stadio 'Nicola Ceravolo'. Al 18' di Catanzaro-Reggiana (vinta 2-0 dai padroni di casa con gol dell'ex Milan Liberali) il nuovo giocatore del Milan è stato sostituito per un problema fisico sorto nell'interno coscia dopo uno scontro di gioco. Il classe 2006 ha provato a continuare la gare, ma dopo pochi minuti è stato costretto a chiedere il cambio. Ancora non ci sono dettagli sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero, ma questa è una notizia che non fa stare tranquillo né il Catanzaro né il Milan.

