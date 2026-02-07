Milan, infortunio per Cissè durante Catanzaro-Reggiana: le ultime

Nel pomeriggio, però, sono arrivate brutte notizie dallo stadio 'Nicola Ceravolo'. Al 18' di Catanzaro-Reggiana (vinta 2-0 dai padroni di casa con gol dell'ex Milan Liberali) il nuovo giocatore del Milan è stato sostituito per un problema fisico sorto nell'interno coscia dopo uno scontro di gioco. Il classe 2006 ha provato a continuare la gare, ma dopo pochi minuti è stato costretto a chiedere il cambio. Ancora non ci sono dettagli sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero, ma questa è una notizia che non fa stare tranquillo né il Catanzaro né il Milan.