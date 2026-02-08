Il Milan ha deciso di prestare molti giocatori in estate. Alcuni potrebbe fruttare un incasso molto importante per le casse rossonere in vista del prossimo bilancio e in vista della prossima sessione di calciomercato. Tra questi c'è anche Alex Jimenez, ex terzino rossonero e del Real Madrid. Lo spagnolo ha giocato con il Bournemouth in stagione già 21 volte in Premier League.
Calciomercato Milan, scatta il riscatto di Jimenez: ecco quanto incassano i rossoneri
Calciomercato Milan, scatta il riscatto di Jimenez: ecco quanto incassano i rossoneri
Calciomercato: Alex Jimenez ormai è un ex giocatore del Milan: scattano tutte le condizioni per l'obbligo di riscatto da parte del Bournemouth. I dettagli da Gianluca Di Marzio
Come raccontato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la presenza in campo contro l'Aston Villa ha fatto scattare l’obbligo di riscatto da parte del Bournemouth per Alex Jimenez. Sarebbero infatti state raggiunte tutte le condizioni poste dall'accordo tra il Milan e il club inglese. 19 milioni di euro per il riscatto più 5 di bonus la cifra finale, scrive Di Marzio. Come riportato nei giorni scorsi da 'Il Corriere dello Sport', per accordi pregressi, però, la metà della parte fissa andrà al Real Madrid, club in cui il giocatore è cresciuto. Comunque un incasso importante per il Milan.
