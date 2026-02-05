Pianeta Milan
Calciomercato Milan, il Bournemouth riscatterà Álex Jiménez: quanto incasserà il club

Álex Jiménez, difensore spagnolo classe 2005, passerà a titolo definitivo dal Milan al Bournemouth dopo l'iniziale periodo di prestito in questa stagione: che operazione di calciomercato per il Diavolo. Anche se a metà con il Real Madrid
Come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Bournemouth ha deciso di riscattare a titolo Álex Jiménez, classe 2005, laterale spagnolo arrivato in prestito dal Milan nello scorso calciomercato estivo. Il giocatore si era trasferito alle 'Cherries', lo ricordiamo, in prestito oneroso con diritto di riscatto che poteva trasformarsi in obbligo in base ad alcune condizioni.

Raggiunte le presenze minime per l'acquisto a titolo definitivo, il Bournemouth non esiterà a farlo e, a quanto ha scritto il 'CorSport', dovrebbe annunciarlo a breve. Il club inglese verserà nelle casse del Milan 20 milioni di euro più 5 di bonus. Per accordi pregressi, però, la metà della parte fissa (10 milioni) andrà al Real Madrid, club in cui il giocatore è cresciuto.

Il Milan incasserà 10 milioni di euro più i bonus. Soldi che, per il quotidiano romano, saranno reinvestiti sul mercato estivo per rinforzare la rosa. Álex Jiménez firmerà, con la società d'Oltremanica, un contratto fino al 30 giugno 2031.

