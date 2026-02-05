Calciomercato invernale in archivio, con il Milan che - come noto - ha piazzato un colpo in attacco (Niclas Füllkrug) e uno sulla trequarti (Alphadjo Cissè, ma dalla prossima stagione - senza, però, portare a termine altre due missioni all'ordine del giorno. Ovvero, quelle di regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale e un altro esterno destro per il 3-5-2 del tecnico livornese. In estate, il direttore sportivo Igli Tare provvederà a colmare queste lacune. Oggi ci concentriamo in particolare sugli obiettivi per la difesa. PROSSIMA SCHEDA
Milan, un altro difensore importante si aggiunge alla lista per il calciomercato estivo
Nella prossima sessione estiva di calciomercato il Milan - che auspica di tornare a giocare in Champions League l'anno venturo - acquisterà sicuramente un paio di difensori: si aggiunge un gran nome all'elenco del direttore sportivo Igli Tare
