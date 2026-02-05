Calciomercato invernale in archivio, con il Milan che - come noto - ha piazzato un colpo in attacco (Niclas Füllkrug) e uno sulla trequarti (Alphadjo Cissè, ma dalla prossima stagione - senza, però, portare a termine altre due missioni all'ordine del giorno. Ovvero, quelle di regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale e un altro esterno destro per il 3-5-2 del tecnico livornese. In estate, il direttore sportivo Igli Tare provvederà a colmare queste lacune. Oggi ci concentriamo in particolare sugli obiettivi per la difesa. PROSSIMA SCHEDA