Milan da record: non perde mai, non subisce gol. C’è Capello nel mirino

Ma i numeri da record del Milan di Allegri non si esauriscono qui: il Diavolo ha conquistato, dopo il k.o. interno contro la Cremonese (1-2) dello scorso 23 agosto 2025, ben 22 risultati utili consecutivi (14 vittorie e 8 pareggi). In Pisa-Milan, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena', c'è nel mirino la striscia di imbattibilità del Milan di Fabio Capello che, nella stagione 1992-1993, arrivò a 23.
I rossoneri hanno la terza difesa in Serie A—
Inoltre, il Milan di Allegri della stagione in corso ha 15 punti in più rispetto a quello che, un anno fa, Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi avevano condotto; il vantaggio sul quinto posto - in ottica della qualificazione per la prossima edizione della Champions League - è di 7 punti. Dietro Roma (13) e Como (16), il Milan ha anche la terza difesa del campionato: i rossoneri hanno incassato, finora, appena 17 gol in 23 partite, alla media di 0,7 ogni 90'.
LEGGI ANCHE: Milan, un altro difensore importante si aggiunge alla lista per il calciomercato estivo >>>
Per fare in modo che il Milan continui a volare ed a mietere record, Mike Maignan e compagni dovranno cercare di non perdere più punti contro le squadre della seconda metà della classifica e di confermare il trend visto nel girone d'andata contro le altre. Continuando così, magari, a fine stagione potrebbe arrivare persino qualche bella sorpresa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA