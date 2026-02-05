Milan da record: non perde mai, non subisce gol. C’è Capello nel mirino

I rossoneri hanno la terza difesa in Serie A

Inoltre, il Milan di Allegri della stagione in corso ha 15 punti in più rispetto a quello che, un anno fa, Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi avevano condotto; il vantaggio sul quinto posto - in ottica della qualificazione per la prossima edizione della Champions League - è di 7 punti. Dietro Roma (13) e Como (16), il Milan ha anche la terza difesa del campionato: i rossoneri hanno incassato, finora, appena 17 gol in 23 partite, alla media di 0,7 ogni 90'.