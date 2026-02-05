Pianeta Milan
Milan da record: non perde mai, non subisce gol. C’è Capello nel mirino

Allegri, è un Milan da record: 22 risultati utili consecutivi, la difesa è di nuovo un muro
Vola il Milan di Massimiliano Allegri, secondo nella classifica di Serie A con 50 punti dopo 23 giornate: + 15 rispetto alla stagione 2024-2025. I rossoneri mettono nel mirino il 23° risultato utile consecutivo, come Fabio Capello più di 30 anni fa
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto un punto sul Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica con 50 punti dopo 23 giornate di Serie A (è successo soltanto altre due volte, in epoca recente, nelle stagioni 1995-1996 e 2003-2004, entrambe culminate con la vittoria dello Scudetto) e reduce dal successo esterno (3-0) sull'ostico campo del Bologna.

Straordinari i numeri del Milan di Allegri

La 'rosea' ha fatto notare che, con 7 vittorie e 5 pareggi in 12 partite, il Milan è rimasto imbattuto in tutte le prime 12 gare esterne stagionali in campionato per la prima volta da quando, stagione 2004-2005, la Serie A è tornata a 20 squadre. Nei Top 5 campionati europei, poi, la squadra rossonera è l'unica imbattuta in trasferta insieme al Bayern Monaco.

Ma i numeri da record del Milan di Allegri non si esauriscono qui: il Diavolo ha conquistato, dopo il k.o. interno contro la Cremonese (1-2) dello scorso 23 agosto 2025, ben 22 risultati utili consecutivi (14 vittorie e 8 pareggi). In Pisa-Milan, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena', c'è nel mirino la striscia di imbattibilità del Milan di Fabio Capello che, nella stagione 1992-1993, arrivò a 23.

I rossoneri hanno la terza difesa in Serie A

Inoltre, il Milan di Allegri della stagione in corso ha 15 punti in più rispetto a quello che, un anno fa, Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi avevano condotto; il vantaggio sul quinto posto - in ottica della qualificazione per la prossima edizione della Champions League - è di 7 punti. Dietro Roma (13) e Como (16), il Milan ha anche la terza difesa del campionato: i rossoneri hanno incassato, finora, appena 17 gol in 23 partite, alla media di 0,7 ogni 90'.

Per fare in modo che il Milan continui a volare ed a mietere record, Mike Maignan e compagni dovranno cercare di non perdere più punti contro le squadre della seconda metà della classifica e di confermare il trend visto nel girone d'andata contro le altre. Continuando così, magari, a fine stagione potrebbe arrivare persino qualche bella sorpresa.

