Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Derby Scudetto, gli impegni di Inter e Milan fino allo scontro diretto di marzo

ULTIME MILAN NEWS

Derby Scudetto, gli impegni di Inter e Milan fino allo scontro diretto di marzo

Derby Scudetto, gli impegni di Inter e Milan fino allo scontro diretto di marzo
A inizio marzo, a 'San Siro', il derby della Madonnina tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu potrà voler dire tanto per lo Scudetto 2026: ma come ci arriveranno le squadre? Ecco il calendario con tutti gli impegni previsti
Daniele Triolo Redattore 

L'Inter di Cristian Chivu guida la classifica del campionato di Serie A 2025-2026, attualmente, con 55 punti dopo 23 giornate; il Milan di Massimiliano Allegri insegue con 50, sempre dopo 23 gare disputate. Più staccati, Napoli (46 punti), Juventus (45), Roma (43) e Como (41).

Verso il derby Scudetto: il calendario di Inter (55 punti) e Milan (50)

—  

Al momento, dunque, se c'è un duello Scudetto nel nostro campionato, è sicuramente il derby tutto milanese. Secondo molti opinionisti, la vittoria del titolo 2026 potrebbe decidersi, o, perlomeno, indirizzarsi, proprio nel derby della Madonnina in programma il prossimo 8 marzo, a 'San Siro', con il Diavolo padrone di casa.

LEGGI ANCHE

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tutto starà a vedere come le due squadre si presenteranno all'appuntamento: con quale situazione di classifica e anche con quante scorie nelle gambe. Da qui al derby, il Milan - da calendario - giocherà quattro partite. I rossoneri saranno di scena a Pisa, poi giocheranno in casa contro Como e Parma e, infine, andranno in trasferta a Cremona.

LEGGI ANCHE: Milan, un altro difensore importante si aggiunge alla lista per il calciomercato estivo >>>

Discorso diverso invece, per l'Inter, che di partite ne giocherà sei: subito a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quindi il big-match interno contro la Juventus, poi Lecce fuori e Genoa in casa in Serie A. Nel mezzo, dovrà incastrare i playoff di Champions League, andata e ritorno, contro i norvegesi del Bodø/Glimt.

Leggi anche
Allegri, è un Milan da record: 22 risultati utili consecutivi, la difesa è di nuovo un muro
Milan, lo Scudetto passa dal derby ma prima i rossoneri di Allegri non possono sbagliare: il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA