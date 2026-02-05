Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tutto starà a vedere come le due squadre si presenteranno all'appuntamento: con quale situazione di classifica e anche con quante scorie nelle gambe. Da qui al derby, il Milan - da calendario - giocherà quattro partite. I rossoneri saranno di scena a Pisa, poi giocheranno in casa contro Como e Parma e, infine, andranno in trasferta a Cremona.
Discorso diverso invece, per l'Inter, che di partite ne giocherà sei: subito a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quindi il big-match interno contro la Juventus, poi Lecce fuori e Genoa in casa in Serie A. Nel mezzo, dovrà incastrare i playoff di Champions League, andata e ritorno, contro i norvegesi del Bodø/Glimt.
