Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tutto starà a vedere come le due squadre si presenteranno all'appuntamento: con quale situazione di classifica e anche con quante scorie nelle gambe. Da qui al derby, il Milan - da calendario - giocherà quattro partite. I rossoneri saranno di scena a Pisa, poi giocheranno in casa contro Como e Parma e, infine, andranno in trasferta a Cremona.