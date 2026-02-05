Milan, Scudetto possibile ma la squadra di Allegri non deve sbagliare più — A differenza dell'Inter, il Milan non è 'obbligato' a vincere il campionato. Il quotidiano generalista si è domandato se, alla fine, questa diversa pressione non possa rappresentare un vantaggio per la squadra di Allegri. Che, rispetto ai rivali cittadini, dovrà giocare anche meno partite, non avendo le coppe. Il Milan giocherà le 15 partite che rimangono in Serie A, mentre, potenzialmente, tra Coppa Italia e Champions League, l'Inter potrebbe arrivare a 27, quasi il doppio.

Il Milan sa di essere inferiore all'Inter per struttura e rosa, ma il patto, all'interno dello spogliatoio di Milanello, è che verrà fatto di tutto per evitare rimpianti alla fine. Per fare in modo che il Milan conquisti lo Scudetto della Seconda Stella beffando l'Inter servirà che la squadra di Cristian Chivu faccia più di un passo falso nei prossimi impegni di campionato. Fondamentale, dunque, per il Diavolo sarà farsi trovare pronto e non sbagliare praticamente mai.

L'obiettivo è arrivare al derby di marzo rosicchiando qualche punto all'Inter — La mentalità vincente portata nello spogliatoio da Luka Modrić e Adrien Rabiot sta contagiando i compagni, così come quella di Allegri, che vorrebbe costruire tutto un passo alla volta. Il tecnico livornese vuole che il suo Milan continui a correre per blindare al più presto il piazzamento Champions e guadagnare qualche punto nel prossimo mese prima del faccia a faccia nel derby contro l'Inter, che potrebbe risultare decisivo.

D'altronde, lo ha sempre ripetuto, Allegri, che voleva "arrivare a marzo nelle migliori condizioni possibili". Può farlo, sulla scia dei 22 risultati utili consecutivi, a patto, però, che la striscia continui ad allungarsi più con le vittorie che con i pareggi. Specialmente contro le squadre della parte destra della classifica. Già a Pisa sarà un primo esame da non fallire. Il tecnico toscano spera, per l'occasione, di recuperare Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e Rafael Leão. Ma le seconde linee stanno crescendo e questo è sicuramente positivo.