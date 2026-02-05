Pianeta Milan
Milan, lo Scudetto passa dal derby ma prima i rossoneri di Allegri non possono sbagliare: il calendario

Le cinque giornate verità per il Milan di Allegri: lo Scudetto passerà dal derby di marzo
Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica in Serie A con 50 punti dopo 23 giornate di campionato, insegue l'Inter capolista, distante 5 punti. Il derby a 'San Siro' di inizio marzo sarà crocevia fondamentale per lo Scudetto
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, sebbene Massimiliano Allegri continui a ripetere come sia la qualificazione in Champions League l'obiettivo stagionale del suo Milan, la classifica del Diavolo autorizzi a poter sognare qualcosa in più. Il Milan è attualmente secondo in graduatoria in Serie A, a 50 punti: sono 5 le lunghezze di distanza dall'Inter capolista con 45 punti a disposizione. La missione è difficile, ma non impossibile.

Per il 'CorSera', le prossime cinque giornate saranno quelle della verità per il Milan di Allegri, quelle che serviranno per capire le reali ambizioni di Mike Maignan e compagni: Pisa fuori, Como e Parma in casa, Cremonese fuori poi il derby a 'San Siro' del prossimo 8 marzo. Da questo ciclo di cinque gare vedremo come uscirà il Milan e se sarà possibile, a quel punto, puntare più in alto di un posto in Champions. Ovvero pensare di vincere lo Scudetto.

Milan, Scudetto possibile ma la squadra di Allegri non deve sbagliare più

A differenza dell'Inter, il Milan non è 'obbligato' a vincere il campionato. Il quotidiano generalista si è domandato se, alla fine, questa diversa pressione non possa rappresentare un vantaggio per la squadra di Allegri. Che, rispetto ai rivali cittadini, dovrà giocare anche meno partite, non avendo le coppe. Il Milan giocherà le 15 partite che rimangono in Serie A, mentre, potenzialmente, tra Coppa Italia e Champions League, l'Inter potrebbe arrivare a 27, quasi il doppio.

Il Milan sa di essere inferiore all'Inter per struttura e rosa, ma il patto, all'interno dello spogliatoio di Milanello, è che verrà fatto di tutto per evitare rimpianti alla fine. Per fare in modo che il Milan conquisti lo Scudetto della Seconda Stella beffando l'Inter servirà che la squadra di Cristian Chivu faccia più di un passo falso nei prossimi impegni di campionato. Fondamentale, dunque, per il Diavolo sarà farsi trovare pronto e non sbagliare praticamente mai.

L'obiettivo è arrivare al derby di marzo rosicchiando qualche punto all'Inter

La mentalità vincente portata nello spogliatoio da Luka Modrić e Adrien Rabiot sta contagiando i compagni, così come quella di Allegri, che vorrebbe costruire tutto un passo alla volta. Il tecnico livornese vuole che il suo Milan continui a correre per blindare al più presto il piazzamento Champions e guadagnare qualche punto nel prossimo mese prima del faccia a faccia nel derby contro l'Inter, che potrebbe risultare decisivo.

D'altronde, lo ha sempre ripetuto, Allegri, che voleva "arrivare a marzo nelle migliori condizioni possibili". Può farlo, sulla scia dei 22 risultati utili consecutivi, a patto, però, che la striscia continui ad allungarsi più con le vittorie che con i pareggi. Specialmente contro le squadre della parte destra della classifica. Già a Pisa sarà un primo esame da non fallire. Il tecnico toscano spera, per l'occasione, di recuperare Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e Rafael Leão. Ma le seconde linee stanno crescendo e questo è sicuramente positivo.

