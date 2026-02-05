Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: "Del Piero benedice i bianconeri: 'Juventus e Spalletti da Scudetto'"

Prima pagina Tuttosport: 'Del Piero benedice i bianconeri: 'Juventus e Spalletti da Scudetto''
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole dell'ex capitano dei bianconeri, Alessandro Del Piero, sulle ambizioni della Juventus di Luciano Spalletti in questa stagione. Per 'Pinturicchio', la 'Vecchia Signora' può e deve credere nella vittoria dello Scudetto. Per Ciro Ferrara, il tecnico è da blindare il prima possibile. Stasera, alle ore 21:00, in occasione di Atalanta-Juventus, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026, poco turnover tra gli ospiti.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Torino, sfida dei quarti di Coppa Italia, disputatasi ieri sera all'U-Power Stadium di Monza e terminata 2-1 per i nerazzurri. Gol di Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf; granata in rete con Sandro Kulenović. In semifinale va la squadra di Cristian Chivu, scesa in campo con molte riserve, per affrontare la vincente di Napoli-Como della prossima settimana.

Tre interviste esclusive sul quotidiano torinese: una al banchiere Camillo Venesio, ex membro del CdA della Juve; un'altra a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo e l'ultima a Eden Hazard, ex fuoriclasse di Chelsea e Real Madrid. Mentre la Fiorentina accoglie il nuovo dirigente Fabio Paratici, dalla Turchia l'attaccante Noa Lang fa sapere di essere andato via dal Napoli per problemi con Antonio Conte.

