In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Torino, sfida dei quarti di Coppa Italia, disputatasi ieri sera all'U-Power Stadium di Monza e terminata 2-1 per i nerazzurri. Gol di Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf; granata in rete con Sandro Kulenović. In semifinale va la squadra di Cristian Chivu, scesa in campo con molte riserve, per affrontare la vincente di Napoli-Como della prossima settimana.
Tre interviste esclusive sul quotidiano torinese: una al banchiere Camillo Venesio, ex membro del CdA della Juve; un'altra a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo e l'ultima a Eden Hazard, ex fuoriclasse di Chelsea e Real Madrid. Mentre la Fiorentina accoglie il nuovo dirigente Fabio Paratici, dalla Turchia l'attaccante Noa Lang fa sapere di essere andato via dal Napoli per problemi con Antonio Conte.
