Stasera, alle ore 21:00, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, spazio al secondo incontro dei quarti, quello tra l'Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti: nelle fila degli orobici, giocherà Giacomo Raspadori. Fiducia, invece, a Jonathan David nella formazione dei bianconeri. Soltanto panchina per il gioiello turco Kenan Yıldız.
Si parla, poi, anche del Milan di Massimiliano Allegri, che viaggia ad un passo da record. Rispetto all'anno passato ha 15 punti in più a questo punto della stagione e, con 22 risultati utili consecutivi in campionato, è da primato in Europa. Inoltre, l'attaccante francese Christopher Nkunku sembra essersi definitivamente sbloccato.
