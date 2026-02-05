Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da record. E Nkunku è diventato un Diavolo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Torino, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera all'U-Power Stadium di Monza e terminata 2-1 per i nerazzurri. La squadra di Cristian Chivu in gol con Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf: inutile il gol granata di Sandro Kulenović (annullato, per pochi centimetri, la rete di Matteo Prati). In semifinale l'Inter attenderà, ora, la vincente di Napoli-Como.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 febbraio 2026

Stasera, alle ore 21:00, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, spazio al secondo incontro dei quarti, quello tra l'Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti: nelle fila degli orobici, giocherà Giacomo Raspadori. Fiducia, invece, a Jonathan David nella formazione dei bianconeri. Soltanto panchina per il gioiello turco Kenan Yıldız.

Si parla, poi, anche del Milan di Massimiliano Allegri, che viaggia ad un passo da record. Rispetto all'anno passato ha 15 punti in più a questo punto della stagione e, con 22 risultati utili consecutivi in campionato, è da primato in Europa. Inoltre, l'attaccante francese Christopher Nkunku sembra essersi definitivamente sbloccato.

