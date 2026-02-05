Stasera, alle ore 21:00 , alla 'New Balance Arena' di Bergamo , spazio al secondo incontro dei quarti, quello tra l' Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti : nelle fila degli orobici, giocherà Giacomo Raspadori . Fiducia, invece, a Jonathan David nella formazione dei bianconeri. Soltanto panchina per il gioiello turco Kenan Yıldız .

Si parla, poi, anche del Milan di Massimiliano Allegri, che viaggia ad un passo da record. Rispetto all'anno passato ha 15 punti in più a questo punto della stagione e, con 22 risultati utili consecutivi in campionato, è da primato in Europa. Inoltre, l'attaccante francese Christopher Nkunku sembra essersi definitivamente sbloccato.