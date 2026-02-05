Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan, 50 punti in 23 giornate: Allegri, numeri da favola"

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, 50 punti in 23 giornate: Allegri, numeri da favola'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla vittoria dell'Inter di Cristian Chivu, per 2-1, sul campo neutro dell'U-Power Stadium di Monza, contro il Torino di Marco Baroni, nei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Nerazzurri in gol con Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf: buono solo per le statistiche il gol dei granata con Sandro Kulenović. In semifinale, adesso, l'Inter sfiderà una tra Napoli e Como.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 febbraio 2026

Questa sera, alle ore 21:00, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, il secondo quarto di finale del torneo, quello tra Atalanta e Juventus. I bianconeri proporranno Jonathan David al centro del proprio attacco contro la formazione di Raffaele Palladino; titolari anche Federico Gatti e l'ex Teun Koopmeiners. Intanto, la Juve pensa, nell'ordine, al rinnovo del contratto di Kenan Yıldız, Weston McKennie e dell'allenatore Luciano Spalletti.

Spazio al Milan di Massimiliano Allegri che, con la vittoria in casa del Bologna, ha toccato quota 50 punti in 23 giornate di Serie A: era successo soltanto altre due volte (stagioni 1995-1996 e 2003-2004). I numeri del Diavolo sono da favola. Il Napoli, infine, si gode i suoi nuovi brasiliani, Giovane e Alisson Santos ed è pronto a lanciarli in campionato e nella coppa nazionale.

