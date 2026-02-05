Saelemaekers, che dopo aver giocato un tempo in Roma-Milan ha saltato il confronto di Bologna, è in dubbio anche per Pisa-Milan. Difficile, invece, fare previsioni su Pulisic e Leão: lo statunitense non è stato nemmeno convocato a Bologna per una borsite all’altezza dell’ileopsoas; Rafa continua a convivere con il fastidio a un adduttore e martedì sera è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.
Giménez, infine, sta proseguendo con il lavoro di recupero dopo l’operazione alla caviglia destra di dicembre 2025. Buone notizie, invece, sul fronte Davide Bartesaghi, uscito anzitempo per un dolore alla coscia sinistra nel finale della partita del 'Dall’Ara': come rivelato da Allegri nell’immediato dopo-gara, per il giovane laterale mancino si sarebbe trattato solamente di un crampo.
