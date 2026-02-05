Saelemaekers, che dopo aver giocato un tempo in Roma-Milan ha saltato il confronto di Bologna, è in dubbio anche per Pisa-Milan. Difficile, invece, fare previsioni su Pulisic e Leão: lo statunitense non è stato nemmeno convocato a Bologna per una borsite all’altezza dell’ileopsoas; Rafa continua a convivere con il fastidio a un adduttore e martedì sera è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.