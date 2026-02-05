Pianeta Milan
Dopo la vittoria conquistata in trasferta contro il Bologna (3-0) martedì, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori. Non per tutti, però. Gli infortunati si presenteranno a Milanello per recuperare
Martedì sera il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 3-0, sull'ostico campo del Bologna grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot e ora, approfittando del fatto che tornerà in campo - a Pisa - soltanto venerdì 13 febbraio, adesso godrà di un po' di meritato riposo. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, tre giorni di riposo, ma con gli infortunati al lavoro

Allegri, infatti, dopo la seduta di ieri, ha deciso di concedere tre giorni liberi ai suoi giocatori. Non vale, però, per tutti. Nel centro sportivo rossonero di Milanello, infatti, si presenteranno gli infortunati e acciaccati, vale a dire Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic, Rafael Leão e Santiago Giménez, alle prese con problemi fisici di varia natura, per seguire una tabella di lavoro personalizzata ai fini del loro completo recupero.

Saelemaekers, che dopo aver giocato un tempo in Roma-Milan ha saltato il confronto di Bologna, è in dubbio anche per Pisa-Milan. Difficile, invece, fare previsioni su Pulisic e Leão: lo statunitense non è stato nemmeno convocato a Bologna per una borsite all’altezza dell’ileopsoas; Rafa continua a convivere con il fastidio a un adduttore e martedì sera è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Giménez, infine, sta proseguendo con il lavoro di recupero dopo l’operazione alla caviglia destra di dicembre 2025. Buone notizie, invece, sul fronte Davide Bartesaghi, uscito anzitempo per un dolore alla coscia sinistra nel finale della partita del 'Dall’Ara': come rivelato da Allegri nell’immediato dopo-gara, per il giovane laterale mancino si sarebbe trattato solamente di un crampo.

