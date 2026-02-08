Mercato Milan, Pellegatti: 'Allegri lo influenzerà. Mi aspetto tre colpi'

" Se arriva Kostic è un bel giocatore . In attesa della maturazione di Camarda, che aspettiamo e nessuno ha scaricato, Kostic potrebbe essere una soluzione per l'attaccante giovane. Da quello che trapela dal calcio serbo, sembra veramente un giocatore di livello. E' un giocatore che io vorrei ". Il giornalista Carlo Pellegatti parla così del possibile colpo di calciomercato del Milan , ovvero il giovane attaccante del Partizan Belgrado Kostic .

Il tifoso rossonero ha parlato su 'YouTube' anche delle strategie del mercato del Milan, sia a gennaio che in estate. Ecco le sue parole: "Ribadisco che Disasi piaceva ad Allegri. Ballava un milione per il prestito e la dirigenza ha detto no. Dopo il problema di Mateta, Allegri ha detto di stare così, perché poi si spazientisce. Mateta poteva andare bene ad Allegri. Lo aveva promosso. Massimiliano Allegri influenzerà molto il prossimo mercato che dovrà portare un difensore centrale, un giocatore di fascia e un attaccante centrale forte".