Mercato Milan, Pellegatti: 'Allegri lo influenzerà. Mi aspetto tre colpi'

"Se arriva Kostic è un bel giocatore. In attesa della maturazione di Camarda, che aspettiamo e nessuno ha scaricato, Kostic potrebbe essere una soluzione per l'attaccante giovane. Da quello che trapela dal calcio serbo, sembra veramente un giocatore di livello. E' un giocatore che io vorrei". Il giornalista Carlo Pellegatti parla così del possibile colpo di calciomercato del Milan, ovvero il giovane attaccante del Partizan Belgrado Kostic.
CALCIOMERCATO MILAN
Pellegatti sicuro: “Allegri influenzerà molto il prossimo mercato del Milan”. Ecco cosa si attende
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche dei possibili prossimi movimenti del Milan sul mercato. Influenza importante di Allegri. Un estratto delle sue parole su 'YouTube'
Il tifoso rossonero ha parlato su 'YouTube' anche delle strategie del mercato del Milan, sia a gennaio che in estate. Ecco le sue parole: "Ribadisco che Disasi piaceva ad Allegri. Ballava un milione per il prestito e la dirigenza ha detto no. Dopo il problema di Mateta, Allegri ha detto di stare così, perché poi si spazientisce. Mateta poteva andare bene ad Allegri. Lo aveva promosso. Massimiliano Allegri influenzerà molto il prossimo mercato che dovrà portare un difensore centrale, un giocatore di fascia e un attaccante centrale forte".
