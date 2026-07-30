Il ritiro australiano del Milan a Perth, in Western Australia, si arricchisce di volti nuovi, ma i riflettori restano inevitabilmente puntati sulle dinamiche calde del calciomercato. Insieme al connazionale Gonçalo Ramos, ha infatti raggiunto il gruppo anche Rafael Leão. L'attaccante portoghese classe 1999 è formalmente in uscita dai rossoneri ed è l'oggetto del desiderio di un accesissimo derby di mercato a Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe.

Le ambizioni iniziali del numero 10 milanista erano rivolte verso i palcoscenici della Premier League o della Liga, ma da quei campionati non sono pervenute proposte concrete alla dirigenza di Via Aldo Rossi. Ad oggi, soltanto le due big del calcio turco hanno avviato contatti stringenti con l'entourage e i legali del calciatore, mettendo sul piatto ingaggi in doppia cifra che, tuttavia, non hanno ancora convinto l'esterno lusitano.

Le pesanti richieste di Leão e il nodo Champions League

Per accettare il trasferimento a Istanbul e lasciare Milano, Leão pretende uno stipendio da top player assoluto. Il suo parametro di riferimento è l'ingaggio da circa 15 milioni di euro a stagione percepito da Victor Osimhen al Galatasaray. Oltre all'aspetto economico, il portoghese pone una condizione tecnica imprescindibile: la partecipazione alla prossima

Sotto questo punto di vista, le due pretendenti viaggiano a velocità differenti:

Galatasaray : ià aritmeticamente qualificato alla fase a gironi della massima competizione europea.

: ià aritmeticamente qualificato alla fase a gironi della massima competizione europea. Fenerbahçe: attualmente impegnato nei turni preliminari, dopo aver superato non senza fatiche i polacchi del Górnik Zabrze (1-0 e 1-1 tra andata e ritorno).

Le cifre del Milan: no al prestito, serve una cessione a titolo definitivo

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Dato statistico Rendimento in rossonero Presenze totali 291 partite ufficiali Gol realizzati 80 reti Assist serviti 65 passaggi vincenti Palmarès 1 Scudetto (2022), 1 Supercoppa Italiana (2025)

La cessione di Leão sblocca il mercato in entrata di Amorim

Oltre al nodo ingaggio, manca ancora l'accordo tra i club. Il Milan valuta il cartellino di Leão, con la possibilità di scendere fino a un limite minimo di 50 milioni. La dirigenza rossonera, però, non transige sulla formula: l'addio avverrà soltanto a. Sono state rispedite al mittente le proposte di prestito con diritto o obbligo di riscatto avanzate da Galatasaray e Fenerbahçe, che finora si sono spinti a offrire 40-45 milioni di euro con pagamenti fortemente dilazionati.I numeri collezionati da Leão in questi sette anni a Milano testimoniano l'importanza del giocatore, ma confermano anche il valore della richiesta economica del club:La situazione di stallo legata al portoghese rappresenta un vero e proprio "tappo" per le strategie del Milan. Senza l'incasso della cessione di Rafael Leão, la società milanese non dispone delle risorse economiche necessarie per finanziare i colpi in entrata richiesti dal nuovo tecnico. Risolvere l'enigma legato al futuro del numero 10 resta dunque la priorità assoluta per sbloccare definitivamente il mercato del Diavolo.