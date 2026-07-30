Il casting per il nuovo trequartista del Milan si arricchisce di un nome totalmente nuovo e dal potenziale cristallino. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto in un video su YouTube, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha effettuato un sondaggio esplorativo per Ethan Nwaneri, gioiello classe 2007 di proprietà dell'Arsenal e reduce da un prestito di sei mesi all'Olympique Marsiglia.

Il giovane talento inglese di origini nigeriane risponde perfettamente all'identikit tracciato dal tecnico Rúben Amorim per il suo 3-4-2-1: un fantasista mancino che predilige agire sulla corsia di destra per poi accentrarsi ed esplodere il suo piede forte. Il profilo del classe 2007 nato a Londra va così ad affiancarsi alle piste calde che portano a Matías Soulé della Roma e Franco Mastantuono del Real Madrid.

La rivelazione di Moretto sul futuro di Nwaneri

"Il nome nuovo per il Milan è quello di Ethan Nwaneri, trequartista classe 2007 dell'Arsenal. Calciatore molto interessante, dalle grandi qualità tecniche. Interessa al Milan. Ci sono stati dei contatti, il Milan ha fatto dei sondaggi per capire la situazione. Occhio alla concorrenza. L'Arsenal ha aperto ad una possibile partenza del ragazzo, a titolo definitivo sarebbe meglio, ma senza perdere il controllo del calciatore. Non è incedibile, ma c'è della strada da percorrere".

I numeri stagionali e la concorrenza internazionale per il Milan

Presenze totali : 23 partite disputate tra Inghilterra e Francia.

: 23 partite disputate tra Inghilterra e Francia. Minuti giocati : 927 minuti complessivi sul terreno di gioco.

: 927 minuti complessivi sul terreno di gioco. Contributo realizzativo: 3 gol messi a segno e un assist servito ai compagni.

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Di seguito le parole del giornalista sportivo che spiegano lo stato dell'arte della trattativa e la posizione del club inglese detentore del cartellino:L'ultima stagione di Nwaneri è stata vissuta a metà tra la prima parte trascorsa a Londra alla corte di Mikel Arteta e la seconda metà vissuta in Ligue 1 con la maglia dell'OM. Un'annata utile a fare esperienza ma condizionata da un minutaggio non elevatissimo, ideale per un profilo che ha bisogno di giocare con maggiore regolarità:La strada per il Milan, tuttavia, non si preannuncia in discesa. Oltre a dover trovare la quadra con l'Arsenal sulla formula del trasferimento (i Gunners spingono per una cessione definitiva ma mantenendo una "recompra" o una percentuale sulla futura rivendita), i rossoneri devono registrare i movimenti di diversi club europei. Sulle tracce di Nwaneri si sono mossi con decisione ilin Bundesliga, oltre ain Premier League. La corsa al nuovo trequartista è ufficialmente aperta.