Continua il lavoro sui rinnovi in casa Milan. Ecco il punto da 'Il Corriere dello Sport': quello di Pulisic (che ha una opzione fino al 2029) sarà affrontato con calma più avanti. Viste le grandi prestazioni e la grande crescita stagionale, la dirigenza vorrebbe premiare il terzino sinistro Bartesaghi con un adeguamento importante. Il classe 2025 ha rinnovato il suo contratto prima della stagione: dovrebbe arrivare un ulteriore prolungamento fino al 2031 con stipendio a 2 milioni di euro a stagione (praticamente triplicato). Il Milan lo vuole blindare, visto che ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal.
Secondo il quotidiano anche Tomori sarebbe vicino alla firma del rinnovo: l'idea di Tare e Furlani sarebbe quella di tenerlo in rosa anche per la sua duttilità tattica. Il nuovo contratto dovrebbe essere fino al 2030 con stipendio però confermato (3,5 milioni di euro a stagione). La dirigenza del Milan starebbe sondando anche le possibilità per prolungare il contratto di Ruben Loftus-Cheek, uno dei pupilli di Massimiliano Allegri.
