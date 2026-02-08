Continua il lavoro sui rinnovi in casa Milan. Ecco il punto da 'Il Corriere dello Sport': quello di Pulisic (che ha una opzione fino al 2029) sarà affrontato con calma più avanti. Viste le grandi prestazioni e la grande crescita stagionale, la dirigenza vorrebbe premiare il terzino sinistro Bartesaghi con un adeguamento importante. Il classe 2025 ha rinnovato il suo contratto prima della stagione: dovrebbe arrivare un ulteriore prolungamento fino al 2031 con stipendio a 2 milioni di euro a stagione (praticamente triplicato). Il Milan lo vuole blindare, visto che ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal.