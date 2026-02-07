Milan, rinnovo in arrivo per Tomori. Moretto: “Trattativa in fase avanzata”

Pianeta Milan
Il giornalista Matteo Moretto ha parlato in un recente video su 'YouTube'. Alcuni retroscena di calciomercato sul Milan: ecco i dettagli sul rinnovo di Tomori
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

In difesa il Milan ha al momento 4 titolari di fatto: Gabbia che gioca sempre al centro, Tomori, Pavlovic e De Winter che ruotano per i due posti da braccetti della difesa a tre di Allegri. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' anche del possibile rinnovo con il Milan del difensore Fikayo Tomori. Ecco le ultime notizie e dettagli.

"Le trattative per il rinnovo di Tomori sono in fase avanzata. Tomori sta trattando gli ultimi dettagli. Il Milan ha fatto un'offerta, l'entourage ha formulato una controfferta. Nelle prossime settimane le parti proveranno ad avanzare fino all'accordo definitivo. Tomori vuole restare al Milan, è contentissimo al Milan ed è felicissimo di lavorare con Massimiliano Allegri. Tomori sta trattando gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto".

Tomori ha un contratto in scadenza nel 2027 da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Vedremo se arriverà l'annuncio del rinnovo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

