Milan, rinnovo in arrivo per Tomori. Moretto: “Trattativa in fase avanzata”

In difesa il Milan ha al momento 4 titolari di fatto : Gabbia che gioca sempre al centro, Tomori, Pavlovic e De Winter che ruotano per i due posti da braccetti della difesa a tre di Allegri. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' anche del possibile rinnovo con il Milan del difensore Fikayo Tomori . Ecco le ultime notizie e dettagli.

"Le trattative per il rinnovo di Tomori sono in fase avanzata. Tomori sta trattando gli ultimi dettagli. Il Milan ha fatto un'offerta, l'entourage ha formulato una controfferta. Nelle prossime settimane le parti proveranno ad avanzare fino all'accordo definitivo. Tomori vuole restare al Milan, è contentissimo al Milan ed è felicissimo di lavorare con Massimiliano Allegri. Tomori sta trattando gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto".