Il marchio di Allegri sul Milan 2025-2026: la difesa è tra le meno battute in Serie A
Nella stagione 2024-2025 la difesa del Milan faceva acqua da tutte le parti; in quest'annata, con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, trend invertito. La retroguardia rossonera è tornata solida e difficile da superare. I numeri
Dopo 23 giornate della Serie A 2025-2026 il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha ben 15 punti in più di quello che, nella stagione 2024-2025, hanno guidato Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. Come evidenziato, però, dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, questo non è l'unico dato in cui i rossoneri brillano rispetto a dodici mesi fa.

La voce grossa, in tal senso, la fa per esempio la statistica sui gol incassati. Nella stagione 2024-2025, dopo 23 giornate, il Milan aveva subito 23 gol. Avessero confermato questo trend, Mike Maignan e compagni - oggi - sarebbero la peggior difesa delle prime otto squadre della classifica del campionato.

Invece, con Allegri, il Milan è migliorato - di reparto e di squadra, in fase di non possesso - e, attualmente, è la difesa del Diavolo è sul podio delle meno battute del torneo. Al primo posto c'è la Roma di Gian Piero Gasperini con 14 gol subiti; quindi il Como di Cesc Fàbregas con 16 e, dunque, vengono i rossoneri con 17. Che salto di qualità! E, praticamente, con gli stessi interpreti dell'anno scorso.

