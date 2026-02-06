Invece, con Allegri, il Milan è migliorato - di reparto e di squadra, in fase di non possesso - e, attualmente, è la difesa del Diavolo è sul podio delle meno battute del torneo. Al primo posto c'è la Roma di Gian Piero Gasperini con 14 gol subiti; quindi il Como di Cesc Fàbregas con 16 e, dunque, vengono i rossoneri con 17. Che salto di qualità! E, praticamente, con gli stessi interpreti dell'anno scorso.