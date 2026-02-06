Pianeta Milan
Nkunku, finalmente l’investimento inizia a ripagare il Milan: 5 gol in 6 partite e non vuole fermarsi

Milan, la rinascita di Monsieur Nkunku: nell'ultimo mese ha segnato a raffica
Dopo un inizio di stagione ricco di difficoltà, Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, adesso sembra girare molto meglio. E fa di nuovo gol, risultando decisivo per le sorti dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese che il Milan, nell'ultimo calciomercato invernale, ha prelevato dal Chelsea per 42 milioni di euro, bonus inclusi, più una percentuale sulla futura rivendita.

Il Milan si gode Nkunku: sta tornando ai suoi livelli

La sua stagione in rossonero è partita male, tra infortuni, acciacchi di vario tipo e dunque scarsa continuità sul rettangolo di gioco. Il tecnico Massimiliano Allegri, ad ogni modo, con lui ha avuto pazienza, gli ha dato fiducia nonostante per mesi sul 'score' comparisse soltanto un gol (bellissimo, tra l'altro, in sforbiciata) segnato a 'San Siro' contro il Lecce in Coppa Italia.

E Nkunku, ora, sta finalmente ripagando l'allenatore, il Milan ed i tifosi rossoneri con prestazioni all'altezza della fama che si era creato a Lipsia, e, soprattutto, con i gol. Nell'ultimo mese Nkunku ha segnato 5 gol in 6 partite: dalla doppietta rifilata a 'San Siro' contro l'Hellas Verona, arrivando all'ultimo gol sul campo del Bologna, passando per i gol di Firenze e Como.

Tra fine 2025 e inizio 2026 è rinato: 5 gol nelle ultime 6 partite

C'è la sensazione che, in questo 2026, il francese sia rinato. Nkunku ha vissuto mesi molto difficili, ma sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi. E dire che, proprio nell'ultimo mese, è stato messo in discussione al punto che il club di Via Aldo Rossi ha anche pensato di privarsene dopo pochi mesi.

Ha avuto tante offerte, non ha voluto muoversi dal Milan

Si è affacciato il Fenerbahçe, andato in pressing totale con l'allenatore Domenico Tedesco, che già lo aveva avuto a Lipsia; c'è stata la pista Atlético Madrid, che, poi, è andato su Ademola Lookman. Si è pensato all'ipotesi Roma, ma Nkunku non ha voluto muoversi e i gol realizzati hanno fatto cambiare idea all'amministratore delegato Giorgio Furlani.

Il più contento di tutti, dopo Nkunku, è Allegri che, dopo tanta attesa, ora può puntare su un giocatore valido ed efficace sotto porta. a anche Igli Tare, direttore sportivo del Diavolo, che in estate aveva puntato tanto su di lui, inizia a cogliere i primi frutti di quella scelta per mesi molto contestata. Anche in Pisa-Milan, viste le condizioni non ottimali di Christian Pulisic e Rafael Leão, per il numero 18 si prospetta una maglia da titolare: la ripagherà segnando ancora?

