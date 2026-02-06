Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Pisa-Milan, la prima per Rabiot sul campo dei nerazzurri: il fortunato precedente di stagione

ULTIME MILAN NEWS

Pisa-Milan, la prima per Rabiot sul campo dei nerazzurri: il fortunato precedente di stagione

Pisa-Milan, la prima per Rabiot sul campo dei nerazzurri: il fortunato precedente di stagione
Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese del Milan, giocherà venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, sul campo del Pisa per la prima volta nella sua carriera. Qualche settimana fa, però, si è verificato un precedente fortunato
Daniele Triolo Redattore 

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri giocherà alla 'Cetilar Arena' di Pisa, contro i padroni di casa da qualche giorno allenati da Oscar Hiljemark, per la 24^ giornata della Serie A 2025-2026 e per Adrien Rabiot sarà una prima volta in assoluto sul campo dei nerazzurri. Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il centrocampista francese, classe 1995, ha giocato per cinque stagioni (2019-2024) in Italia con la maglia della Juventus per ben 212 volte e non aveva mai avuto modo di giocare a Pisa. La prossima settimana, dunque, sarà il suo debutto nello stadio dei toscani, un tempo nominato 'Arena Garibaldi' alla quale, poi, si era aggiunta anche la dicitura 'Romeo Anconetani', in onore dello storico proprietario del club dal 1978 al 1994.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Goretzka: pronto un gran colpo a zero in Italia >>>

La 'rosea' ha anche sottolineato come, all'inizio di questo campionato, a Rabiot - che in bianconeri aveva girato gli stadi di quasi tutta Italia - mancasse giocare soltanto sui campi di Como e Pisa. Al 'Sinigaglia', qualche settimana fa, ha esordito con una doppietta nell'1-3 esterno del Diavolo di Allegri contro i lariani di Cesc Fàbregas. E se facesse lo stesso in Toscana?

Leggi anche
Per Allegri “è il miglior Rabiot di sempre”: per ‘Cavallo Pazzo’ parlano...
Prima pagina Tuttosport: “Il VAR lancia l’Atalanta, la Juve crolla. Furia Lucio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA