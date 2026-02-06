Venerdì 13 febbraio , alle ore 20:45 , il Milan di Massimiliano Allegri giocherà alla 'Cetilar Arena' di Pisa , contro i padroni di casa da qualche giorno allenati da Oscar Hiljemark , per la 24^ giornata della Serie A 2025-2026 e per Adrien Rabiot sarà una prima volta in assoluto sul campo dei nerazzurri. Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il centrocampista francese, classe 1995, ha giocato per cinque stagioni (2019-2024) in Italia con la maglia della Juventus per ben 212 volte e non aveva mai avuto modo di giocare a Pisa. La prossima settimana, dunque, sarà il suo debutto nello stadio dei toscani, un tempo nominato 'Arena Garibaldi' alla quale, poi, si era aggiunta anche la dicitura 'Romeo Anconetani', in onore dello storico proprietario del club dal 1978 al 1994.