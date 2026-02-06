Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Il VAR lancia l’Atalanta, la Juve crolla. Furia Lucio”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Il VAR lancia l’Atalanta, la Juve crolla. Furia Lucio”

Prima pagina Tuttosport: 'Il VAR lancia l'Atalanta, la Juve crolla. Furia Lucio'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica naturalmente ampio spazio alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che avverrà stasera, alle ore 20:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'evento si preannuncia spettacolare.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 6 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, il commento ad Atalanta-Juventus, partita - in gara secca - dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' e terminata 3-0 per i padroni di casa. 'Dea' in gol con un calcio di rigore, molto contestato, di Gianluca Scamacca, poi, nella ripresa, in contropiede con Kamaldeen Sulemana e Mario Pašalić.

In basso, invece, si parla del Torino del Presidente Urbano Cairo e di come l'allenatore Marco Baroni sia perfetto per i granata, sebbene in maniera ironica. Perché? In 17 anni di Serie A, è arrivato - in media - al 12° posto e con nessuna ambizione di alzare quell'asticella. Per il quotidiano torinese, rispecchia quella del proprietario.

Presentato, a Firenze, Fabio Paratici, nuovo dirigente della Fiorentina, mentre a Roma un altro dirigente, Claudio Ranieri, fa sapere come possa tornare in società Francesco Totti. Intervista in esclusiva, infine, a Giuseppe Riso, procuratore di calciatori, che parla di suoi tre assistiti: Davide Frattesi e gli ex milanisti Sandro Tonali e Daniel Maldini.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Coppa Italia, la Juve crolla. Atalanta in...
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fate i vostri Giochi: via alle Olimpiadi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA