In alto, sotto la testata, il commento ad Atalanta-Juventus , partita - in gara secca - dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' e terminata 3-0 per i padroni di casa. 'Dea' in gol con un calcio di rigore, molto contestato, di Gianluca Scamacca , poi, nella ripresa, in contropiede con Kamaldeen Sulemana e Mario Pašalić .

In basso, invece, si parla del Torino del Presidente Urbano Cairo e di come l'allenatore Marco Baroni sia perfetto per i granata, sebbene in maniera ironica. Perché? In 17 anni di Serie A, è arrivato - in media - al 12° posto e con nessuna ambizione di alzare quell'asticella. Per il quotidiano torinese, rispecchia quella del proprietario.