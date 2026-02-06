Ieri sera, alla 'New Balance Arena' di Bergamo , l' Atalanta di Raffaele Palladino ha battuto per 3-0 la Juventus di Luciano Spalletti nei quarti di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 . Rigore di Gianluca Scamacca , poi reti di Kamaldeen Sulemana e Mario Pašalić : 'Dea' in semifinale del torneo.

Claudio Ranieri, dirigente della Roma, ha annunciato come Francesco Totti possa tornare presto ad occupare un ruolo in società. I Friedkin ci stanno pensando. In casa Napoli, onore allo stakanovista Scott McTominay: lo scozzese ha disputato ben 29 partite consecutive con gli azzurri di Antonio Conte.