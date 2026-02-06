Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Coppa Italia, la Juve crolla. Atalanta in semifinale”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Coppa Italia, la Juve crolla. Atalanta in semifinale”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Coppa Italia, la Juve crolla. Atalanta in semifinale'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, visto che stasera, alle ore 20:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi. Il calcio compare, ma soltanto in trafiletti laterali.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 6 febbraio 2026

Ieri sera, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, l'Atalanta di Raffaele Palladino ha battuto per 3-0 la Juventus di Luciano Spalletti nei quarti di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026. Rigore di Gianluca Scamacca, poi reti di Kamaldeen Sulemana e Mario Pašalić: 'Dea' in semifinale del torneo.

Claudio Ranieri, dirigente della Roma, ha annunciato come Francesco Totti possa tornare presto ad occupare un ruolo in società. I Friedkin ci stanno pensando. In casa Napoli, onore allo stakanovista Scott McTominay: lo scozzese ha disputato ben 29 partite consecutive con gli azzurri di Antonio Conte.

Il pubblico della Lazio, intanto, non fa sconti al Presidente Claudio Lotito: anche in occasione della prossima sfida interna contro l'Atalanta, quella di sabato 14 febbraio alle ore 18:00, lo stadio 'Olimpico' resterà vuoto. Prosegue la protesta dei tifosi. Chiosa con la presentazione di Fabio Paratici come dirigente della Fiorentina: ha auspicato un finale di stagione di lotta continua.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fate i vostri Giochi: via alle Olimpiadi...
Milan, cautela o ambizione? Il piano di Allegri per provare a vincere lo scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA