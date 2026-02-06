Milan, in arrivo 60 milioni da reinvestire nel calciomercato: ecco chi li porta nelle casse del club
Ieri sera, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, l'Atalanta di Raffaele Palladino ha battuto per 3-0 la Juventus di Luciano Spalletti nei quarti di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026. Rigore di Gianluca Scamacca, poi reti di Kamaldeen Sulemana e Mario Pašalić: 'Dea' in semifinale del torneo.
Claudio Ranieri, dirigente della Roma, ha annunciato come Francesco Totti possa tornare presto ad occupare un ruolo in società. I Friedkin ci stanno pensando. In casa Napoli, onore allo stakanovista Scott McTominay: lo scozzese ha disputato ben 29 partite consecutive con gli azzurri di Antonio Conte.
Il pubblico della Lazio, intanto, non fa sconti al Presidente Claudio Lotito: anche in occasione della prossima sfida interna contro l'Atalanta, quella di sabato 14 febbraio alle ore 18:00, lo stadio 'Olimpico' resterà vuoto. Prosegue la protesta dei tifosi. Chiosa con la presentazione di Fabio Paratici come dirigente della Fiorentina: ha auspicato un finale di stagione di lotta continua.
