Milan, ecco Il progetto di Allegri per provare a vincere lo scudetto

Il secondo motivo è riferito al calendario che precede il derby. I rossoneri, oltre al Como, dovranno affrontare Pisa, Parma e Cremonese. Tutte partite abbordabili sulla carta, ma ricordiamoci che nel girone di andata il Milan ha conquistato soltanto 2 punti su 9 disponibili contro queste tre squadre. Due pareggi, una sconfitta e nessuna vittoria.
Il terzo motivo riguarda sempre il calendario. Se il Diavolo riuscisse a rosicchiare qualche punto all'Inter prima del derby, allora l'8 marzo potrebbe essere un crocevia decisivo. Se il vantaggio dovesse restare invariato, o addirittura aumentare, il Milan potrebbe dire addio al sogno scudetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA