Milan, ecco Il progetto di Allegri per provare a vincere lo scudetto

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' presenta una lunga analisi sul cammino del Milan in campionato . I rossoneri sono al secondo posto in classifica e con la vittoria di Bologna hanno raggiunto quota 50 punti . La squadra di Allegri si trova davanti a un bivio: provare a inseguire l'Inter nella lotta scudetto , oppure – come ripete il suo allenatore – continuare a guardarsi dalle inseguitrici.

Cautela o ambizione?

Secondo il giornalista Franco Ordine ci sono tre motivi per cui il Milan dovrebbe mantenere una certa cautela. Innanzitutto in questo momento sta mancando il contributo di Leao e Pulisic, la loro assenza prolungata ha ridotto il rendimento della squadra almeno del 30%.