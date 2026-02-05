PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Top News Milan: Allegri vola con i francesi, Tare pensa a due colpi di mercato da urlo

Le notizie più importanti sul Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, giovedì 5 febbraio 2026: il Diavolo vola con i due francesi Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. Intanto, sul mercato, il direttore sportivo Igli Tare pensa a due obiettivi
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan si gode Nkunku e Rabiot. Calciomercato, le idee di Tare per difesa e attacco

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 5 febbraio 2026. I rossoneri catalizzano l'attenzione dei media per via della loro ottima stagione e per i numerosi temi di riflessione che, giornalmente, offrono agli addetti ai lavori. Dal campo al calciomercato, passando per l'analisi del momento dei singoli, è sempre un buon momento per parlare della squadra rossonera! Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

