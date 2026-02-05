Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ampio spazio è dedicato al momento di forma del Milan . Da quando Massimiliano Allegri si è seduto sulla panchina rossonera, il Diavolo sembra aver cambiato pelle . L'ottavo posto dello scorso anno pare soltanto un brutto ricordo: oggi il Milan è secondo in classifica dopo 23 giornate con 50 punti conquistati, soltanto Ancelotti era riuscito a fare meglio (58 punti, stagione 2003/2004).

Milan, la cura Allegri

Nonostante qualche problema di formazione dettato dagli infortuni, il Milan non ha mai abbandonato la zona più alta del campionato. Secondo il 'CorSport', l'artefice di questo capolavoro ha un nome e un cognome: Massimiliano Allegri. La squadra rossonera è stata forgiata ad immagine e somiglianza del proprio allenatore, i giocatori si fidano di lui e sono felici di essere allenati da un tecnico vincente.