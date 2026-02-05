LEGGI ANCHE: Milan, rendimento super di Rabiot: gol, assist, una leadership riconosciuta da tutti >>>
Il segreto del Milan di Allegri è non prendere gol. Su questa base si costruisce una proposta offensiva che punta ad andare a segno anche con poche opportunità. Questo metodo sta funzionando: i rossoneri viaggiano a una media di 2,17 punti a partita e non perdono dalla prima giornata di campionato, la striscia di imbattibilità più lunga dei top 5 campionati europei. Inoltre, il Milan non ha mai perso in trasferta in campionato, un'ulteriore arma in più rispetto alla gestione Fonseca-Conceiçao.
