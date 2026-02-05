Pianeta Milan
Il segreto del Milan di Allegri: una squadra forgiata a sua immagine e somiglianza

Il Milan di Allegri: ecco qual è il segreto dei rossoneri
50 punti in 23 partite, imbattibilità dalla prima giornata e una media punti da scudetto. Il Milan di Allegri continua a crescere settimana dopo settimana: andiamo alla scoperta dei rossoneri e del loro segreto per il successo
Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ampio spazio è dedicato al momento di forma del Milan. Da quando Massimiliano Allegri si è seduto sulla panchina rossonera, il Diavolo sembra aver cambiato pelle. L'ottavo posto dello scorso anno pare soltanto un brutto ricordo: oggi il Milan è secondo in classifica dopo 23 giornate con 50 punti conquistati, soltanto Ancelotti era riuscito a fare meglio (58 punti, stagione 2003/2004).

Milan, la cura Allegri

Nonostante qualche problema di formazione dettato dagli infortuni, il Milan non ha mai abbandonato la zona più alta del campionato. Secondo il 'CorSport', l'artefice di questo capolavoro ha un nome e un cognome: Massimiliano Allegri. La squadra rossonera è stata forgiata ad immagine e somiglianza del proprio allenatore, i giocatori si fidano di lui e sono felici di essere allenati da un tecnico vincente.

Il segreto del Milan di Allegri è non prendere gol. Su questa base si costruisce una proposta offensiva che punta ad andare a segno anche con poche opportunità. Questo metodo sta funzionando: i rossoneri viaggiano a una media di 2,17 punti a partita e non perdono dalla prima giornata di campionato, la striscia di imbattibilità più lunga dei top 5 campionati europei. Inoltre, il Milan non ha mai perso in trasferta in campionato, un'ulteriore arma in più rispetto alla gestione Fonseca-Conceiçao.

