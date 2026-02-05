Milan da scudetto: Allegri come Ancelotti e Capello

LEGGI ANCHE: Nkunku, la rivincita è servita: potrebbe diventare il miglior acquisto di gennaio del Milan >>>
Allegri e il Milan puntano in alto. Dopo la vittoria di Bologna, come di consueto, l'allenatore rossonero ha raffreddato le ambizioni scudetto dei suoi: "È ancora lunga, bisogna guardare al +7 sulla quinta". Il Diavolo, in realtà, è più vicino alla vetta che al quinto posto in questo momento, e con il derby di ritorno ancora da giocare, un dettaglio non proprio secondario.
