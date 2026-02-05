Milan da scudetto: Allegri come Ancelotti e Capello

L'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul Milan di Massimiliano Allegri . I rossoneri sono al secondo posto in classifica e hanno raggiunto quota 50 punti . Il distacco con l' Inter rimane immutato, ma il Diavolo si tiene in scia con la squadra di Christian Chivu.

Numeri impressionanti

Dopo la 23ª giornata il Milan ha 50 punti. Come riportato da 'Tuttosport' soltanto due volte si è trovata così in alto a questo punto del campionato. L'ultima volta in panchina c'era Carlo Ancelotti, durante la stagione 2003/2004 (58 punti). Prima ancora era successo con Fabio Capello nel 1995/1996 (50). Entrambi i campionati erano a 18 squadre, e per il Milan a fine stagione fu scudetto.