Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha disputato a Bologna (rigore procurato e gol) la sua miglior partita con la maglia del Milan: potrebbe diventare il miglior acquisto del mercato di gennaio. E dire che poteva andare via ...
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese del Milan che, probabilmente, martedì sera in casa del Bologna ha disputato la sua miglior partita con la maglia rossonera. Prima ha provato a mandare in porta Ruben Loftus-Cheek. Quindi ha dato spettacolo con un paio di numeri in mezzo al campo; con un colpo di testa sotto misura ha 'ispirato' - di fatto - il primo gol dei rossoneri e poi ha messo in ghiaccio in risultato procurandosi e trasformando il calcio di rigore del raddoppio.

Milan, Nkunku super a Bologna: punta a tornare quello di Lipsia

Il tutto al termine di un mese di passione per Nkunku, il quale, come si ricorderà, non aveva fatto in tempo a segnare i primi suoi due gol in campionato, in Milan-Verona 3-0 di fine dicembre 2025, che era finito sul mercato. Il Milan - in presenza di un'offerta conveniente - l'avrebbe ceduto. È arrivato il Fenerbahçe, si è affacciato l'Atlético Madrid, c'è stata anche l'opzione Roma: nulla di fatto, Nkunku ha rifiutato tutto pur di rimanere in rossonero. Obiettivo, convincere tutti, nell'ambiente Milan, di aver fatto bene a puntare su di lui. Investendo, non più tardi della scorsa estate, 42 milioni di euro, bonus inclusi, per prelevarlo dal Chelsea.

Nkunku, va detto, nell'ultimo periodo ha decisamente carburato. Certo, ha evidenziato la 'rosea', non sarà tornato ai livelli mostrati nel RB Lipsia, ma ha tutta l'intenzione di ricordare da vicino quel Nkunku lì. Nel 2026, per esempio, nessuno ha segnato più di lui nel Diavolo: 3 gol, come Adrien Rabiot. In virtù dei frequenti infortuni di Christian Pulisic e Rafael Leão, il numero 18 rossonero sta trovando continuità. E, oltre ad essere più prolifico, appare anche più coinvolto nel gioco di squadra. Più coraggioso e disinvolto. Come se, dal punto di vista mentale, fosse scattato qualcosa in lui.

Se a fine 2025 la doppietta al Verona lo aveva stimolato a tornare agli antichi splendori, portandolo al gol al 90' - importantissimo - sul campo della Fiorentina - stavolta, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, la sensazione è che sia stato il gong di fine mercato invernale a fornire al francese gli stimoli per tornare al top. Adesso Nkunku sa che resterà al Milan almeno fino alla prossima stagione e che, per guadagnarsi un posto nella Francia ai Mondiali, dovrà dimostrare di essere un top in rossonero.

