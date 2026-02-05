Nkunku, va detto, nell'ultimo periodo ha decisamente carburato. Certo, ha evidenziato la 'rosea', non sarà tornato ai livelli mostrati nel RB Lipsia, ma ha tutta l'intenzione di ricordare da vicino quel Nkunku lì. Nel 2026, per esempio, nessuno ha segnato più di lui nel Diavolo: 3 gol, come Adrien Rabiot. In virtù dei frequenti infortuni di Christian Pulisic e Rafael Leão, il numero 18 rossonero sta trovando continuità. E, oltre ad essere più prolifico, appare anche più coinvolto nel gioco di squadra. Più coraggioso e disinvolto. Come se, dal punto di vista mentale, fosse scattato qualcosa in lui.