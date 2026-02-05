Milan, ma come gioca Rabiot ...

Rabiot, in questa stagione, sta trovando grande continuità nei numeri e nelle prestazioni. Decide le partite con gol e assist, mette in mostra giocate di alta scuola e fa divertire i tifosi del Milan. Probabilmente in pochi prevedevano un impatto così forte nella squadra rossonera, ma è innegabile come l'ex PSG e Juventus - in soli cinque mesi - sia diventato subito un punto di riferimento per il gruppo Milan.