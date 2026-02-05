Finora, in 19 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Rabiot ha già segnato 4 gol (uno al Torino, due al Como, uno martedì sera al Bologna) e fornito 5 assist (contro Udinese, Verona, Cagliari, Como e Bologna). È uno dei due centrocampisti, con Nico Paz, ad aver raggiunto questi numeri da top player. All'interno del gruppo Milan, ha spiegato il 'CorSport', c'è la consapevolezza di avere in rosa un giocatore che - con Luka Modrić - fa davvero la differenza.
Allegri lo conosceva bene per averlo allenato alla Juve e, per questo, quando la scorsa estate si è creata l'opportunità di prenderlo, ha fatto di tutto per averlo. Per il tecnico livornese, stiamo vedendo la miglior versione di Rabiot da quando gioca in Italia. Il Milan se lo gode e spera che possa essere sempre più decisivo. Magari con una bella doppia doppia a fine stagione sulla strada verso grandi obiettivi.
