Il centrocampista francese Adrien Rabiot, classe 1995, è stato sicuramente, con Luka Modric, finora il miglior acquisto del Milan nell'ultimo calciomercato estivo: che impatto nella squadra per l'ex Juventus giunto dall'Olympique Marsiglia
Approfondimento, tutto meritato, sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola per Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese che il Milan ha prelevato nell'ultimo calciomercato estivo per 9,5 milioni di euro, bonus inclusi, dall'Olympique Marsiglia dietro insistenza del tecnico Massimiliano Allegri.

Rabiot, in questa stagione, sta trovando grande continuità nei numeri e nelle prestazioni. Decide le partite con gol e assist, mette in mostra giocate di alta scuola e fa divertire i tifosi del Milan. Probabilmente in pochi prevedevano un impatto così forte nella squadra rossonera, ma è innegabile come l'ex PSG e Juventus - in soli cinque mesi - sia diventato subito un punto di riferimento per il gruppo Milan.

Finora, in 19 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Rabiot ha già segnato 4 gol (uno al Torino, due al Como, uno martedì sera al Bologna) e fornito 5 assist (contro Udinese, Verona, Cagliari, Como e Bologna). È uno dei due centrocampisti, con Nico Paz, ad aver raggiunto questi numeri da top player. All'interno del gruppo Milan, ha spiegato il 'CorSport', c'è la consapevolezza di avere in rosa un giocatore che - con Luka Modrić - fa davvero la differenza.

Allegri lo conosceva bene per averlo allenato alla Juve e, per questo, quando la scorsa estate si è creata l'opportunità di prenderlo, ha fatto di tutto per averlo. Per il tecnico livornese, stiamo vedendo la miglior versione di Rabiot da quando gioca in Italia. Il Milan se lo gode e spera che possa essere sempre più decisivo. Magari con una bella doppia doppia a fine stagione sulla strada verso grandi obiettivi.

