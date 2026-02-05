Verso Pisa-Milan: il punto sulle condizioni di Leao ,Pulisic e Saelemaekers

Nell'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola si parla tanto di Milan , anche in vista della trasferta contro il Pisa in programma il 13 febbraio. Dopo la vittoria di Bologna, i rossoneri avranno ben dieci giorni per preparare la prossima sfida, complice il rinvio del match contro il Como . Allegri ha già le idee chiare, l'obiettivo è recuperare più giocatori possibili.

Le condizioni degli infortunati

Ieri seduta defaticante, poi tre giorni di riposo per i giocatori del Milan. Allegri ha voluto concedere qualche giorno in più di libertà per consentire ai giocatori di recuperare energie. L'intento è quello di avere al meglio Leao e Pulisic, entrambi non sono scesi in campo contro il Bologna. L'americano è alle prese con una borsite, ma dovrebbe farcela. Il portoghese invece sta curando una pubalgia con la massima attenzione, proprio per questo non è sceso in campo nell'ultimo turno.