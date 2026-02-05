Verso Pisa-Milan: il punto sulle condizioni di Leao ,Pulisic e Saelemaekers

LEGGI ANCHE: Nkunku, la rivincita è servita: potrebbe diventare il miglior acquisto di gennaio del Milan >>>
Secondo quanto riportato dal 'CorSport', entrambi i giocatori dovrebbero scendere in campo a Pisa. Preoccupano maggiormente le condizioni di Saelemaekers, ancora alle prese con il fastidio all'adduttore. Il belga si è dovuto fermare nuovamente a metà del match contro la Roma a causa del riacutizzarsi del dolore, il rischio è quello di non vederlo in campo neanche nella prossima gara. Al suo posto il candidato principale è Athekame, reduce dall'ottima prova nell'incontro del Dall'Ara.
