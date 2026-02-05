Verso Pisa-Milan: il punto sulle condizioni di Leao ,Pulisic e Saelemaekers

Pianeta Milan
Verso Pisa-Milan, Saelemaekers ancora in dubbio: ecco come stanno Leao e Pulisic

Il punto delle condizioni degli infortunati rossoneri: Leao, Pulisic e Saelemaekers. Chi recupera in vista di Milan-Pisa e chi rischia di non farcela
Nell'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola si parla tanto di Milan, anche in vista della trasferta contro il Pisa in programma il 13 febbraio. Dopo la vittoria di Bologna, i rossoneri avranno ben dieci giorni per preparare la prossima sfida, complice il rinvio del match contro il Como. Allegri ha già le idee chiare, l'obiettivo è recuperare più giocatori possibili.

Le condizioni degli infortunati

Ieri seduta defaticante, poi tre giorni di riposo per i giocatori del Milan. Allegri ha voluto concedere qualche giorno in più di libertà per consentire ai giocatori di recuperare energie. L'intento è quello di avere al meglio Leao e Pulisic, entrambi non sono scesi in campo contro il Bologna. L'americano è alle prese con una borsite, ma dovrebbe farcela. Il portoghese invece sta curando una pubalgia con la massima attenzione, proprio per questo non è sceso in campo nell'ultimo turno.

Secondo quanto riportato dal 'CorSport', entrambi i giocatori dovrebbero scendere in campo a Pisa. Preoccupano maggiormente le condizioni di Saelemaekers, ancora alle prese con il fastidio all'adduttore. Il belga si è dovuto fermare nuovamente a metà del match contro la Roma a causa del riacutizzarsi del dolore, il rischio è quello di non vederlo in campo neanche nella prossima gara. Al suo posto il candidato principale è Athekame, reduce dall'ottima prova nell'incontro del Dall'Ara.

