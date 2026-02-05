Milan, Nkunku risponde sul campo

Fino al 28 dicembre l'addio di Nkunku sembrava uno scenario possibile, anche perché dal mercato era arrivato un rinforzo proprio in quella posizione, Niclas Fullkrug. La reazione del francese non si è fatta attendere: il 28 dicembre ha steso il Verona con una doppietta, mentre ha Firenze ha realizzato il gol del pareggio al 90' dopo essere subentrato dalla panchina. Rigore trasformato contro il Como e super prestazione contro il Bologna, impreziosita da un'altra rete dagli 11 metri.