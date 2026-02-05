Pianeta Milan
Milan, la rinascita di Nkunku: da possibile esubero a risorsa chiave del progetto rossonero

Cristopher Nkunku, dopo un avvio complicato e numerosi rumors di mercatosi sta provando a riconquistarsi il Milan
Christopher Nkunku, attaccante del Milan classe 1997, sta provando a riconquistare la fiducia del Milan dopo un avvio complicato e un susseguirsi di voci di mercato che lo vedevano altrove
L'edizione odierna di 'Tuttosport' propone un approfondimento su Christopher Nkunku. L'ex Chelsea rappresenta l'acquisto più oneroso del mercato estivo rossonero: 37 milioni per strapparlo ai Blues. Dopo le insistenti voci di mercato degli ultimi giorni, l'attaccante francese ha risposto con i gol: contro il Bologna ha gonfiato il sesto palloncino della sua stagione, il quinto in Serie A.

Milan, Nkunku risponde sul campo

Fino al 28 dicembre l'addio di Nkunku sembrava uno scenario possibile, anche perché dal mercato era arrivato un rinforzo proprio in quella posizione, Niclas Fullkrug. La reazione del francese non si è fatta attendere: il 28 dicembre ha steso il Verona con una doppietta, mentre ha Firenze ha realizzato il gol del pareggio al 90' dopo essere subentrato dalla panchina. Rigore trasformato contro il Como e super prestazione contro il Bologna, impreziosita da un'altra rete dagli 11 metri.

Come riporta 'Tuttosport', Furlani e Tare avrebbero si sarebbero privati volentieri di Nkunku per finanziare l'acquisto di Mateta, poi saltato per i problemi al ginocchio. "Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di giocare per questo club" ha dichiarato l'attaccante al termine della sfida del Dall'Ara. In pochi giorni il francese è passato dall'essere un esubero sacrificabile, a diventare un'importantissima risorsa del progetto Milan.

