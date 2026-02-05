LEGGI ANCHE: Nkunku, la rivincita è servita: potrebbe diventare il miglior acquisto di gennaio del Milan >>>
Come riporta 'Tuttosport', Furlani e Tare avrebbero si sarebbero privati volentieri di Nkunku per finanziare l'acquisto di Mateta, poi saltato per i problemi al ginocchio. "Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di giocare per questo club" ha dichiarato l'attaccante al termine della sfida del Dall'Ara. In pochi giorni il francese è passato dall'essere un esubero sacrificabile, a diventare un'importantissima risorsa del progetto Milan.
