Milan, in arrivo 60 milioni da reinvestire nel calciomercato: ecco chi li porta nelle casse del club

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan dovrebbe incassare 60 milioni di euro, da reinvestire nel prossimo calciomercato estivo, di cui un terzo dovrebbe arrivare subito nelle casse del club di Via Aldo Rossi. Ecco cosa sta per succedere
Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, in vista del prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe ritrovarsi nelle casse un tesoretto di quasi 60 milioni di euro. Soldi, questi, derivanti dalle cessioni di quei giocatori che, mandati altrove in prestito, non rientrano nei progetti di Massimiliano Allegri e che sono in procinto di essere riscattati dai club dove si trovano tuttora.

Calciomercato Milan, 60 milioni con la cessione di 4 calciatori

Un terzo di quel tesoretto, per il quotidiano torinese, è praticamente già in viaggio verso Milano. La settimana prossima, infatti, il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto sul cartellino di Álex Jiménez. Il Milan, che ha già incassato 2 milioni di euro per il prestito oneroso di questa stagione, riceverà altri 20 milioni di euro più bonus.

Di questa cifra, però, la metà finirà nelle casse del Real Madrid. Altri soldi arriveranno dal Bologna, per il riscatto di Tommaso Pobega, a 7 milioni di euro: scatterà in via automatica l'obbligo, da parte del club rossoblu, al primo risultato utile conseguito in questo mese. Quindi, altri 10 milioni di euro dovrebbero arrivare dal Genoa per Lorenzo Colombo: se il 'Grifone' resterà in Serie A, l'attaccante di Vimercate diventerà interamente rossoblu.

Si registra, poi, un cauto ottimismo, secondo 'Tuttosport', anche sul fronte Samuel Chukwueze. Al Fulham sembrano soddisfatti del rendimento avuto dal nigeriano nella fila dei 'Cottagers': in Via Aldo Rossi si aspettano di ricevere presto dei segnali positivi sul riscatto. La cessione di Chukwueze ai londinesi frutterebbe, ai rossoneri, ben 30 milioni di euro. Come reinvestirà questi soldi il Milan nel calciomercato estivo? Sicuramente su un attaccante di alto livello e un difensore centrale esperto.

