Milan, in arrivo 60 milioni da reinvestire nel calciomercato: ecco chi li porta nelle casse del club
Di questa cifra, però, la metà finirà nelle casse del Real Madrid. Altri soldi arriveranno dal Bologna, per il riscatto di Tommaso Pobega, a 7 milioni di euro: scatterà in via automatica l'obbligo, da parte del club rossoblu, al primo risultato utile conseguito in questo mese. Quindi, altri 10 milioni di euro dovrebbero arrivare dal Genoa per Lorenzo Colombo: se il 'Grifone' resterà in Serie A, l'attaccante di Vimercate diventerà interamente rossoblu.
Si registra, poi, un cauto ottimismo, secondo 'Tuttosport', anche sul fronte Samuel Chukwueze. Al Fulham sembrano soddisfatti del rendimento avuto dal nigeriano nella fila dei 'Cottagers': in Via Aldo Rossi si aspettano di ricevere presto dei segnali positivi sul riscatto. La cessione di Chukwueze ai londinesi frutterebbe, ai rossoneri, ben 30 milioni di euro. Come reinvestirà questi soldi il Milan nel calciomercato estivo? Sicuramente su un attaccante di alto livello e un difensore centrale esperto.
