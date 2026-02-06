Nell'ultimo giorno della recente finestra invernale di calciomercato è saltato, come ormai noto, il trasferimento di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan . In due giorni di visite mediche approfondite, infatti, a Londra , il club rossonero non è stato confortato dagli esiti di un esame al ginocchio di Mateta, fatto svolgere per vederci chiaro sulla sua tenuta e, per quello, ha deciso di non finalizzare la trattativa con le 'Eagles'.

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato a 'Sky Sports' del mancato approdo di Mateta al Milan. "Ha un problema al ginocchio da novembre", ha rivelato il tecnico austriaco, "ma ha voluto continuare a giocare e noi lo abbiamo gestito". A gennaio, poi, ha proseguito Glasner, "Mateta ci ha detto che vorrebbe andarsene. Il Milan lo ha valutato, ma ha deciso di non tesserare Jean-Philippe". Adesso cosa succederà?