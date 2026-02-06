Pianeta Milan
Crystal Palace, le rivelazioni di Glasner su Mateta: “Lo abbiamo gestito. Il Milan …”

Crystal Palace, Glasner: 'Mateta ha un problema al ginocchio da novembre, ma ha voluto continuare a giocare'
Oliver Glasner, allenatore austriaco del Crystal Palace, ha parlato della situazione di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, dopo il mancato trasferimento al Milan nell'ultimo giorno del calciomercato invernale
Nell'ultimo giorno della recente finestra invernale di calciomercato è saltato, come ormai noto, il trasferimento di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan. In due giorni di visite mediche approfondite, infatti, a Londra, il club rossonero non è stato confortato dagli esiti di un esame al ginocchio di Mateta, fatto svolgere per vederci chiaro sulla sua tenuta e, per quello, ha deciso di non finalizzare la trattativa con le 'Eagles'.

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato a 'Sky Sports' del mancato approdo di Mateta al Milan. "Ha un problema al ginocchio da novembre", ha rivelato il tecnico austriaco, "ma ha voluto continuare a giocare e noi lo abbiamo gestito". A gennaio, poi, ha proseguito Glasner, "Mateta ci ha detto che vorrebbe andarsene. Il Milan lo ha valutato, ma ha deciso di non tesserare Jean-Philippe". Adesso cosa succederà?

Il mercato è chiuso e il Palace, per 50 milioni di euro, ha ingaggiato anche un altro centravanti, Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton. Glasner ha spiegato come il club inglese effettuerà, su Mateta, ulteriori accertamenti medici per "trovare davvero la soluzione migliore per il giocatore e per la squadra". Staremo a vedere, dunque, cosa emergerà dalle ulteriori visite a cui andrà incontro il bomber del Palace.

