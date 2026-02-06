Pianeta Milan
Moretto: “Tonali, futuro tutto da capire. Diversi club chiedono informazioni. In Italia …”

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione su Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista ex Milan, dal 2023 in forza al Newcastle, ambito da tantissimi club in Premier League ma non soltanto
Daniele Triolo 

Si è parlato molto, in particolare l'ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato, di un possibile trasferimento di Sandro Tonali dal Newcastle all'Arsenal. 'Rumors' e nulla più, visto che le 'Magpies' non avevano alcuna intenzione di privarsi, a metà stagione, del centrocampista italiano classe 2000.

Tonali via da Newcastle? Forse in estate. La situazione

L'ex numero 8 del Milan, però, potrebbe lasciare 'St. James's Park' tra qualche mese, nel corso del calciomercato estivo e, tal proposito, ha provato a fare un po' di chiarezza Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore, in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano.

“Tonali negli ultimi giorni di mercato è stato protagonista di diversi 'rumors' relativamente al suo futuro. È stato accostato all’Arsenal, ma quello che ci risulta è che Tonali a gennaio aveva zero possibilità di lasciare il Newcastle. Il Newcastle non ha mai aperto ad una cessione di Tonali a gennaio, per loro è un calciatore importantissimo e comunque la sua valutazione rende un’ipotetica trattativa complicata. Sarebbe stato impensabile che un club potesse arrivare a Tonali in 24 ore", ha esordito Moretto.

Moretto: "Io terrei il focus sulle squadre di Premier League"

"Il futuro di Tonali a partire dall’estate prossima è tutto da capire - ha proseguito il giornalista sull'ex rossonero -. L’unica indicazione che voglio sottolineare è che a partire dalla primavera si cercherà di capire se Tonali sarà disponibile sul mercato, tra aprile ed inizio maggio. Ci sono già diversi club che stanno chiedendo informazioni su Tonali. Ovviamente dall’Italia, con la Juventus in primo piano, ma io terrei il focus sulle squadre di Premier League".

"Ci sono squadre di Premier League disposte a spendere determinate cifre, sia per quanto riguarda il cartellino che per quanto riguarda l’ingaggio, sapendo che comunque il Newcastle chiede una cifra altissima per lui, superiore ai 90 milioni di euro in teoria. Potrebbe essere una, se non l’operazione più importante del prossimo mercato estivo”, ha chiosato Moretto sul tema.

