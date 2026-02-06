“Tonali negli ultimi giorni di mercato è stato protagonista di diversi 'rumors' relativamente al suo futuro. È stato accostato all’Arsenal, ma quello che ci risulta è che Tonali a gennaio aveva zero possibilità di lasciare il Newcastle. Il Newcastle non ha mai aperto ad una cessione di Tonali a gennaio, per loro è un calciatore importantissimo e comunque la sua valutazione rende un’ipotetica trattativa complicata. Sarebbe stato impensabile che un club potesse arrivare a Tonali in 24 ore", ha esordito Moretto.