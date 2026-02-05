All'estero, però, cominciano a serpeggiare 'rumors' poco edificanti sul conto del club meneghino. Li ha riportati, in una nota diffusa via social, 'The Touchline', in Inghilterra. Secondo gli insiders d'Oltremanica, ci sarebbero delle valutazioni in corso, tra gli agenti dei calciatori in tutto il mondo, sul Milan come possibile destinazione dei loro assistiti. Motivazione? Proprio gli esami medici ai quali il Milan sottopone i calciatori una volta giunti nelle fasi finali di una trattativa per l'acquisto di un giocatore. Alcuni agenti avrebbero confidato di tendere, adesso, ad evitare il Milan come destinazione dopo aver visto affari praticamente fatti sfumare sul filo di lana.
Segretamente, però, ammettono che i test medici che il club di Via Aldo Rossi fa svolgere ai calciatori siano noti, nell'ambiente, per individuare problemi laddove altre società passano sopra. Bisogna considerare, in questa vicenda, due cose. La prima è che in Italia, rispetto ad altri Paesi, gli esami medici per ottenere il via libera all'attività e all'idoneità sportiva, già di base, sono più rigidi rispetto a svariate altre Nazioni in tutto il mondo. La seconda, poi, è che - con buona pace di agenti e calciatori - se il Milan è particolarmente scrupoloso nei test, è per un suo tornaconto, ovviamente. Ma anche e soprattutto per la salute del giocatore in fase di valutazione. E di questo, di certo, non se ne può fare una colpa alla società. Anzi.
