Segretamente, però, ammettono che i test medici che il club di Via Aldo Rossi fa svolgere ai calciatori siano noti, nell'ambiente, per individuare problemi laddove altre società passano sopra. Bisogna considerare, in questa vicenda, due cose. La prima è che in Italia, rispetto ad altri Paesi, gli esami medici per ottenere il via libera all'attività e all'idoneità sportiva, già di base, sono più rigidi rispetto a svariate altre Nazioni in tutto il mondo. La seconda, poi, è che - con buona pace di agenti e calciatori - se il Milan è particolarmente scrupoloso nei test, è per un suo tornaconto, ovviamente. Ma anche e soprattutto per la salute del giocatore in fase di valutazione. E di questo, di certo, non se ne può fare una colpa alla società. Anzi.