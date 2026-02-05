Per il 'CorSport', però, il Milan ha intenzione di riprovare a prendere Kostic nella prossima sessione estiva di calciomercato e, in queste settimane, continuerà a dialogare con la dirigenza del Partizan per giungere ad un accordo. Quello di Kostic, 'benedetto' dall'opinione positiva del 'Genio del Montenegro', Dejan Savicevic , grande ex rossonero, è infatti un profilo che interessa molto in Via Aldo Rossi.

Finora, in stagione, Kostic ha segnato 9 gol in 28 partite disputate tra Super Liga serba, qualificazioni all'Europa e alla Conference League e coppa nazionale, in un totale di 826' sul terreno di gioco. Quindi, viaggia alla media di un gol ogni 92' circa. Curiosità, per quanto già nota: il suo agente, Darko Ristic, è il medesimo di Dusan Vlahovic, attaccante che il 1° luglio si svincolerà dalla Juventus e che il Diavolo sta puntando per la stagione 2026-2027. Arriveranno in coppia in rossonero?