Il Milan ha a lungo trattato Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan, nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Il suo arrivo non si è concretizzato, ma la pista non è stata mollata. Tutt'altro. Le ultime news
Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan sta ancora lavorando per rilevare Andrej Kostic, classe 2007, attaccante montenegrino di proprietà dei serbi del Partizan Belgrado, a lungo trattato già nel mese di gennaio durante l'ultima finestra invernale di calciomercato.

Il Milan e il Partizan sono stati a lungo in contatto per il trasferimento di Kostic in Italia, poi, però, l'operazione non è andata a buon fine per un mancato accordo sulla cifra del cartellino del giocatore, sotto contratto con la società della Capitale serba fino al 30 giugno 2030. Si parla di un'offerta del Diavolo di 4-5 milioni di euro a fronte di una richiesta intorno ai 10.

Per il 'CorSport', però, il Milan ha intenzione di riprovare a prendere Kostic nella prossima sessione estiva di calciomercato e, in queste settimane, continuerà a dialogare con la dirigenza del Partizan per giungere ad un accordo. Quello di Kostic, 'benedetto' dall'opinione positiva del 'Genio del Montenegro', Dejan Savicevic, grande ex rossonero, è infatti un profilo che interessa molto in Via Aldo Rossi.

Finora, in stagione, Kostic ha segnato 9 gol in 28 partite disputate tra Super Liga serba, qualificazioni all'Europa e alla Conference League e coppa nazionale, in un totale di 826' sul terreno di gioco. Quindi, viaggia alla media di un gol ogni 92' circa. Curiosità, per quanto già nota: il suo agente, Darko Ristic, è il medesimo di Dusan Vlahovic, attaccante che il 1° luglio si svincolerà dalla Juventus e che il Diavolo sta puntando per la stagione 2026-2027. Arriveranno in coppia in rossonero?

