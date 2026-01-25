Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Jimenez verso il riscatto: ecco quanto incasseranno i rossoneri

Secondo Matteo Moretto, il giovane difensore Alex Jimenez, in prestito dal Milan al Bournemouth, verrà riscattato: ecco quanto percepiranno i rossoneri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, il giovane difensore Alex Jimenez, in prestito dal Milan al Bournemouth, verrà riscattato dal club inglese. Il giovane, protagonista di ottime prestazioni, è riuscito a conquistare il cuore della dirigenza inglese dopo la prestazione positiva fornita contro il Liverpool a soli 20 anni.

Calciomercato Milan, Jimenez ai saluti

La cifra, 22 milioni di euro, sarà versata direttamente nelle casse del Milan ed inoltre non è prevista nessuna clausola di riacquisto o percentuale su una futura rivendita a favore del Real Madrid. Ricordiamo che il giovane difensore è approdato in rossonero nel lontano 2023 in prestito dal Real Madrid. L'anno successivo, invece, è stato riscattato dal club rossonero e aggregato alla prima squadra. Ecco, di seguito, le parole di Moretto:

Le parole di Moretto

"Dopo l'eccezionale prestazione di Alex Jimenez contro il Liverpool e il livello che sta dimostrando in Premier League a soli 20 anni, il giocatore sarà di proprietà al 100% del Bournemouth e non è prevista alcuna clausola di riacquisto né alcuna percentuale futura a favore del Real Madrid.

Visto l'interesse del Real Madrid, le trattative saranno condotte direttamente con il Bournemouth, che verserà al Milan un totale di 22 milioni + cifre variabili."

