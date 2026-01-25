Calciomercato Milan, Jimenez ai saluti

La cifra, 22 milioni di euro, sarà versata direttamente nelle casse del Milan ed inoltre non è prevista nessuna clausola di riacquisto o percentuale su una futura rivendita a favore del Real Madrid. Ricordiamo che il giovane difensore è approdato in rossonero nel lontano 2023 in prestito dal Real Madrid. L'anno successivo, invece, è stato riscattato dal club rossonero e aggregato alla prima squadra. Ecco, di seguito, le parole di Moretto: