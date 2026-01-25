Secondo Matteo Moretto, il giovane difensore Alex Jimenez, in prestito dal Milan al Bournemouth, verrà riscattato: ecco quanto percepiranno i rossoneri...
Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, il giovane difensore Alex Jimenez, in prestito dal Milan al Bournemouth, verrà riscattato dal club inglese. Il giovane, protagonista di ottime prestazioni, è riuscito a conquistare il cuore della dirigenza inglese dopo la prestazione positiva fornita contro il Liverpool a soli 20 anni.
Calciomercato Milan, Jimenez ai saluti
La cifra, 22 milioni di euro, sarà versata direttamente nelle casse del Milan ed inoltre non è prevista nessuna clausola di riacquisto o percentuale su una futura rivendita a favore del Real Madrid. Ricordiamo che il giovane difensore è approdato in rossonero nel lontano 2023 in prestito dal Real Madrid. L'anno successivo, invece, è stato riscattato dal club rossonero e aggregato alla prima squadra. Ecco, di seguito, le parole di Moretto: