Arrivano delle importanti novità riguardanti il rinnovo di contratto da parte di Mike Maignan con il Milan. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio , intervenuto su SkySport durante 'Calciomercato - L'Originale', Mike Maignan continuerà la sua avventura con il Milan. Il Milan avrebbe risolto gli ultimi dettagli legati alle commissioni degli agenti e, secondo il giornalista, nei prossimi giorni ci sarà l'ultimo incontro, quello definitivo per chiudere. Ecco, di seguito, le parole del giornalista sportivo:

Le parole di Di Marzio:"La maglia del Milan continuerà a vestirla. La novità che possiamo dare oggi è che sono stati risolti anche gli ultimi ostacoli che c'erano per le comissioni. Il prossimo appuntamento, che sarà nei prossimi giorni, sarà quello per chiudere. Manca solo il dettaglio sulla scadenza: o 2030 con opzione oppure direttamente 2031".