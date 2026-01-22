Ritornando all'ultima sessione di mercato, i due calciatori sono stati molto vicini al trasferimento: Gimenez alla Roma, Dovbyk al Milan. Le due squadre avevano anche raggiunto un accordo, ma la volontà di Gimenez di rimanere in rossonero ha fatto stoppare del tutto l'operazione.

Si è potuto vedere, sin da subito, il mancato feeling tra l'attaccante giallorosso e il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Lupa cercava una punta con caratteristiche ben diverse dall'attaccante ucraino, chiedendo poi pubblicamente uno sforzo maggiore, criticando anche il suo atteggiamento. Con il passare del tempo poi, Dovbyk è riuscito a ritagliarsi uno spazio maggiore, mettendo a segno 3 gol in 13 partite, senza però far mai scattare quella scintilla tanto ricercata.

'Stessa' situazione, se non peggiore, quella di Santiago Gimenez al Milan. Nonostante il posto 'sicuro' in attacco, il 'Bebote' è rimasto a secco per ben 9 partite giocate, segnando solo contro il Lecce in Coppa Italia. Un percorso molto simile che collega con un filo rosso i due giocatori, segnati da tanta sfortuna.

L'attaccante rossonero è fuori dai giochi da fine ottobre per un problema alla caviglia che l'ha poi costretto ad effettuare un intervento chirurgico. Operazione alla quale si è sottoposto anche l'attaccante ucraino della Roma: il giovane ha dovuto ricorrere alla chirurgia per risolvere il problema al tendine d’Achille.