Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Roma-Milan, da possibili protagonisti a grandi assenti: Gimenez e Dovbyk, destini incrociati

ULTIME MILAN NEWS

Roma-Milan, da possibili protagonisti a grandi assenti: Gimenez e Dovbyk, destini incrociati

Roma-Milan, da possibili protagonisti a grandi assenti: Gimenez e Dovbyk, destini incrociati - immagine 1
Da possibili protagonisti in campionato, a grandi assenti: Roma-Milan per Dovbyk e Gimenez sarà dalle tribune...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, ad inizio stagione, si immaginavano di giocare Roma-Milan sul campo, ricoprendo il ruolo di attaccante nelle rispettive squadre. Ma così non sarà, il loro destino ha riservato ben altro: un percorso molto simile, lontano dal terreno di gioco e dai riflettori della Serie A.

Dovbyk-Gimenez, storia simile

—  

I due calciatori sono stati protagonisti di un possibile scambio, successivamente mai realizzato, nell'ultima sessione di calciomercato estiva. Dall'inizio stagione i due hanno faticato abbastanza, arrivando fino all'infortunio che li costringerà a rimanere lontani dal campo per molto tempo, seguendo le proprie squadre dalla tribuna dello stadio.

LEGGI ANCHE

Ritornando all'ultima sessione di mercato, i due calciatori sono stati molto vicini al trasferimento: Gimenez alla Roma, Dovbyk al Milan. Le due squadre avevano anche raggiunto un accordo, ma la volontà di Gimenez di rimanere in rossonero ha fatto stoppare del tutto l'operazione.

Si è potuto vedere, sin da subito, il mancato feeling tra l'attaccante giallorosso e il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Lupa cercava una punta con caratteristiche ben diverse dall'attaccante ucraino, chiedendo poi pubblicamente uno sforzo maggiore, criticando anche il suo atteggiamento. Con il passare del tempo poi, Dovbyk è riuscito a ritagliarsi uno spazio maggiore, mettendo a segno 3 gol in 13 partite, senza però far mai scattare quella scintilla tanto ricercata.

'Stessa' situazione, se non peggiore, quella di Santiago Gimenez al Milan. Nonostante il posto 'sicuro' in attacco, il 'Bebote' è rimasto a secco per ben 9 partite giocate, segnando solo contro il Lecce in Coppa Italia. Un percorso molto simile che collega con un filo rosso i due giocatori, segnati da tanta sfortuna.

LEGGI ANCHE: Milan, che succede a Pulisic? Appannamento evidente. È il momento di tornare a correre >>>

L'attaccante rossonero è fuori dai giochi da fine ottobre per un problema alla caviglia che l'ha poi costretto ad effettuare un intervento chirurgico. Operazione alla  quale si è sottoposto anche l'attaccante ucraino della Roma: il giovane ha dovuto ricorrere alla chirurgia per risolvere il problema al tendine d’Achille.

Leggi anche
Sabatini spiega quanto ha influito la figura di Allegri nel miglioramento del Milan
Top News Milan: il ‘mea culpa’ di Giménez, i dubbi di Loftus-Cheek. Domenica crash...

© RIPRODUZIONE RISERVATA