Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse molte novità riguardanti i rossoneri. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il momento della stagione è rovente, tra campo e mercato. E non solo: quella odierna è stata fin qui giornata di interviste importanti a tema Milan. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA