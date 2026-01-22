Milan secondo, come mai? Sabatini spiega l'impatto di Allegri

Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato del Milan nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Dopo aver analizzato la vittoria col Lecce di Eusebio Di Francesco, Sabatini ha speso anche alcune parole verso il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Nel video, il giornalista ha voluto sottolineare quanto la figura di un 'allenatore protagonista' come Max abbia influito sui risultati positivi che sta ottenendo la squadra rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Sabatini spiega quanto ha influito la figura di Allegri nel miglioramento del Milan
ULTIME MILAN NEWS
Sabatini spiega quanto ha influito la figura di Allegri nel miglioramento del Milan
Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell'impatto al Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
LEGGI ANCHE: Milan, che succede a Pulisic? Appannamento evidente. È il momento di tornare a correre >>>
"Quando tutti dicono, che è la verità, che il Milan è più forte dell’anno scorso, trovatemi il paradosso perché il Milan ha guadagnato 60/70 milioni eppure è meglio dell’anno scorso. Ve lo dico io perché, perché Maignan resta al Milan perché Allegri lo convince, Rabiot arriva al Milan per 7 milioni che se ce li avevo lo compravo io e poi me lo rivendevo io, perché Saelemaekers per due anni è andato in giro e invece lui lo ha voluto trattenere. Questo è l’allenatore protagonista, che è un mix tra risultatisti e giochisti che è solo una distinzione per fare caciara da chi vuole farla".
© RIPRODUZIONE RISERVATA