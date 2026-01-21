Sabatini ha quindi proseguito così. "Che cosa viene fuori da questa situazione? Che conta avere il centravanti, il Milan con Niclas Füllkrug ha almeno la mezz'ora finale in cui può fare tutto, giocare, crossare, amministrare, è un giocatore che prima non c'era. Fikayo Tomori continua ad essere di grande livello, Matteo Gabbia non ha grande impegno, Koni De Winter è in crescita".

"Ricci ha giocato con profitto. Leão non mi ha convinto" — E ancora: "Anche Pervis Estupiñán dopo un primo tempo disastroso è cresciuto, Alexis Saelemaekers ha offerto la solita prestazione di altissimo livello, è un giocatore molto sottovalutato. Samuele Ricci ha giocato con un discreto profitto, migliorato molto Ardon Jashari che ha preso fiducia".

Sabatini ha quindi chiosato: "Adrien Rabiot la solita partita, Christian Pulisic si è dato molto da fare, è stato molto presente nel gioco, sinceramente ho lasciato per ultimo Rafael Leão perché non mi ha convinto".