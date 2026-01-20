Milan, alla scoperta di Calvelli. Dal tennis al contratto Nike con Federer

Nelle prossime settimane sono previste novità nell'organigramma del Milan, tra cui il possibile arrivo di Massimo Calvelli al posto di Giorgio Furlani. Ecco chi è il candidato numero a diventare il nuovo ad rossonero
In casa Milan tira aria di cambiamento, con l'ipotesi di una ristrutturazione societaria profonda sempre più concreta. Qualora RedBird riuscisse a chiudere definitivamente il debito con Elliott, lo scenario aprirebbe a una serie di effetti a catena sull'assetto dirigenziale del club. Tra le posizioni destinate a essere rivalutate c'è quella dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, la cui gestione è finita spesso nel mirino della tifoseria. Il suo percorso in rossonero potrebbe avviarsi verso la conclusione e, secondo le ultime indiscrezioni, al suo posto potrebbe insediarsi Massimo Calvelli. Scoprite con noi chi potrebbe essere il prossimo amministratore delegato rossonero.
Alla scoperta di Massimo Calvelli
Massimo Calvelli, nato a Montevarchi nel 1974, ha cominciato la sua carriera come tennista professionista, raggiungendo la posizione numero 255 della classifica Atp mondiale. Dopo la sua carriera con la racchetta in mano, Calvelli ne ha cominciata un'altra a livello manageriale con un successo decisamente maggiore rispetto a quello avuto nel tennis. E' stato Global Business Director presso Wilson Sporting Goods, European Marketing e National Sales Director presso Amer Sports e ha lavorato per 9 anni in Nike come Global Sports Marketing Director, dove ha gestito i contratti di sponsorizzazione di atleti come Roger Federer e Serena Williams. Dal 2020 al 2025 è stato Chief Executive Officer dell’Association of Tennis Professionals (Atp). Nel corso del suo mandato, Calvelli ha contribuito in maniera decisiva alla crescita del tennis maschile, favorendo un'espansione significativa sul piano commerciale e mediatico.