Milan, alla scoperta di Calvelli. Dal tennis al contratto Nike con Federer

Alla scoperta di Massimo Calvelli

Massimo Calvelli, nato a Montevarchi nel 1974, ha cominciato la sua carriera come tennista professionista, raggiungendo la posizione numero 255 della classifica Atp mondiale. Dopo la sua carriera con la racchetta in mano, Calvelli ne ha cominciata un'altra a livello manageriale con un successo decisamente maggiore rispetto a quello avuto nel tennis. E' stato Global Business Director presso Wilson Sporting Goods, European Marketing e National Sales Director presso Amer Sports e ha lavorato per 9 anni in Nike come Global Sports Marketing Director, dove ha gestito i contratti di sponsorizzazione di atleti come Roger Federer e Serena Williams. Dal 2020 al 2025 è stato Chief Executive Officer dell’Association of Tennis Professionals (Atp). Nel corso del suo mandato, Calvelli ha contribuito in maniera decisiva alla crescita del tennis maschile, favorendo un'espansione significativa sul piano commerciale e mediatico.