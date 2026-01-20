Milan, Füllkrug incontra i tifosi al Flagship Store di via Dante: data e orario

Niclas Fullkrug è stato uno dei colpi del mercato di gennaio più passati sotto traccia, ma come visto in campo, il suo innesto ha portato nuove possibilità offensive al Milan di Massimiliano Allegri . Dopo il brutto episodio del furto in hotel , il tedesco avrà un'occasione per sorridere e scherzare insieme ai suoi nuovi tifosi. Infatti, l'ex West Ham incontrerà i tifosi rossoneri venerdì 23 gennaio, al Flagship Store rossoneri di via Dante , in pieno centro a Milano. Ecco, di seguito, le parole dal sito del Milan su questa nuova iniziativa.

"Niclas Füllkrug è giunto da un paio settimane nel mondo milanista e non ha impiegato molto tempo per entrare nel cuore dei nostri tifosi. Tifosi che adesso avranno la possibilità di mostrargli tutto il loro affetto e sostegno: l'attaccante tedesco, infatti, sarà presente per la prima volta al Flagship Store di via Dante venerdì 23 gennaio alle 17.00, pronto a ricevere il calore di tutti i rossoneri. Inoltre, sarà possibile seguire l'evento in diretta su Off the Pitch, con la possibilità di interagire con il giocatore. L'appuntamento è nel cuore di Milano: Niclas vi aspetta!".