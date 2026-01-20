Milan, Füllkrug incontra i tifosi al Flagship Store di via Dante: data e orario

Niclas Fullkrug è stato uno dei colpi del mercato di gennaio più passati sotto traccia, ma come visto in campo, il suo innesto ha portato nuove possibilità offensive al Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il brutto episodio del furto in hotel, il tedesco avrà un'occasione per sorridere e scherzare insieme ai suoi nuovi tifosi. Infatti, l'ex West Ham incontrerà i tifosi rossoneri venerdì 23 gennaio, al Flagship Store rossoneri di via Dante, in pieno centro a Milano. Ecco, di seguito, le parole dal sito del Milan su questa nuova iniziativa.
"Niclas Füllkrug è giunto da un paio settimane nel mondo milanista e non ha impiegato molto tempo per entrare nel cuore dei nostri tifosi. Tifosi che adesso avranno la possibilità di mostrargli tutto il loro affetto e sostegno: l'attaccante tedesco, infatti, sarà presente per la prima volta al Flagship Store di via Dante venerdì 23 gennaio alle 17.00, pronto a ricevere il calore di tutti i rossoneri. Inoltre, sarà possibile seguire l'evento in diretta su Off the Pitch, con la possibilità di interagire con il giocatore. L'appuntamento è nel cuore di Milano: Niclas vi aspetta!".
