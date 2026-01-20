Pianeta Milan
Milan senza ko per 20 gare di fila: i numeri di Fullkrug e Saelemaekers

Il Milan conquista una vittoria importante (1-0) contro il Lecce grazie a un gol decisivo di Niclas Füllkrug. I numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Vittoria del Milan contro il Lecce grazie al colpo di testa di Fullkrug. Ecco i numeri più interessanti della partita.

(fonte: acmilan.com) - Il Milan conquista una vittoria importante (1-0) contro il Lecce grazie a un gol decisivo di Niclas Füllkrug, su assist di Saelemaekers. I rossoneri mantengono così la seconda posizione in classifica dopo la 21ª giornata di Serie A, a -3 dalla vetta. Questi i principali numeri relativi al match di San Siro:

1- Milan senza ko per 20 gare di fila in uno stesso campionato di Serie A (13V, 7N) per la prima volta dal periodo fra settembre 1992 e marzo 1993 (23 - 17V, 6N, con Capello allenatore).

2- Il Milan (13V, 7N, 1P) ha registrato al massimo una sconfitta nelle prime 21 gare di Serie A solo per la terza volta nell'era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 1995/96 e il 2003/04 (un ko in entrambi i casi).

3- Rossoneri senza ko per 10 match casalinghi di fila in campionato (7V, 3N) per la prima volta dal periodo fra novembre 2023 e aprile 2024 (10 anche in quel caso - 8V, 2N, con Pioli in panchina).

4- Niclas Füllkrug è diventato il terzo giocatore tedesco nella storia del Milan a realizzare un gol in Serie A, dopo Bierhoff (36 reti in campionato in rossonero) e Ziege (4). Prima di oggi, nei Top-5 campionati europei, l'attaccante non segnava dal 5 aprile scorso in Premier League con il West Ham (vs Bournemouth).

5- Alexis Saelemaekers ha fornito 3 assist in questo campionato e solo nel 2020/21 (4), sempre con il Milan, ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A (3 anche nel 2020/21, nel 2022/23 e nel 2024/25).

